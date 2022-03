Campo y mar, como las fábricas y en las obras, aguardan sus medidas

Santiago. No se esperaba el sector inmobiliario en general, y el gallego en particular, estar entre las actividades afectadas por las medidas del Gobierno central frente a la actual crisis de precios. Benito Iglesias, presidente de Fegein, señalaba que “no bajan impuestos, no bajan el IVA y únicamente intervienen precios y penalizan al propietario de viviendas en arrendamiento en un contexto de inflación descontrolada”.

Explica Iglesias que el 90 % de los dueños de una vivienda en alquiler en Galicia “son propietarios de una sóla para arrendamiento”, renta que “supone muchas veces su única fuente de ingresos”. Por ello alega que si se apoya al inquilino “también se debe ayudar al propietario, como por ejemplo con una bonificación fiscal en el IRPF”, propone.

“Siempre se debe mantener el mismo porcentaje de igualdad fiscal y ayudas económicas para arrendador y arrendatario”, sostiene, pues “el coste de la vida afecta por igual a unos y otros”.

Considera que “una vez más el Gobierno de Sánchez carga al contribuyente con su plan de choque”, aunque pide “ser prudentes y esperar a la publicación en el BOE de estas medidas anunciadas para leer bien la letra pequeña”. Y es que, denuncia, “nos tiene ya acostumbrados a decir una cosa a través de los medios de comunicación y legislar otra bien distinta”.

Para Iglesias “la incertidumbre y la inseguridad jurídica vuelve a reinar en el mercado de la vivienda por el intervencionismo, aunque solo sea de tres meses de un ejecutivo caótico y desnortado”. J.C.