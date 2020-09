Canadá logra asfixiar a la flota española del Atlántico norte, denuncia Aetinape

Santiago. Los pocos barcos que todavía quedan en el caladero Nafo (Atlántico Norte) acaban de recibir la amenazante noticia de cada año: un recorte radical de las cuotas de pesca, que afecta especialmente al bacalao, pescadilla, raya y cabra, y un recorte menor a la exigua cuota de fletán, por parte de Canadá.

Lo denuncia la Asociación española de titulados náutico pesquero (Aetinape), quien recuerda que hoy tan solo acuden 3 bacaladeros y 9 fletaneros españoles, y no durante todo el año al caladero. Éstos generan más de 300 puestos de trabajo directos y sobre unos 2.500 indirectos.

Por ello califica negativa la propuesta de reducir radicalmente las capturas parte del comité científico de Nafo, un organismo dominado por Canadá y sus intereses petroleros en las aguas del Atlántico Norte. Éstas utilizadas por una menguada flota europea que el país norteamerico persigue año tras año limpiar esas aguas de pesqueros, al no resultarles rentable su explotación. No obstante, hay más pescado que nunca, y nadie se explica el por qué de la situación, a no ser por los planes petroleros canadienses. ecg