Carlos Caraglia: fuerte compromiso con el planeta a pesar de conocer la ‘fecha de caducidad’ de su vida

Ferrol. Carlos se encuentra ahora inmerso en su propio reto, el más grande de su vida: documentar sus dos últimos años, en los que realizará un nuevo viaje a la Antártida. La grabación de su documental, ‘My last two years’, ya ha arrancado, precisamente, con la filmación propia de la operación que le practicaron para prolongarle la esperanza de supervivencia de seis meses a dos años.

“La gente me pregunta si no tuve miedo cuando me dijeron que tenía un tumor, y la verdad es que no, pero porque es mi forma de ser, no tiene ningún mérito, soy así y ya está”, asegura el aventurero.

De hecho, reconoce que nunca ha temido a la muerte, ya que “siempre he arriesgado más de lo que debería, y es cierto que he hecho barbaridades, ya no solo después del tumor cerebral, sino antes”, asegura, recordando que “tuve dos infartos y, después de eso, aún he seguido haciendo el bruto”.

“Nunca le he tenido respeto a la salud”, bromea, afirmando que, “de hecho, yo creo que ahora es cuando quizá más respeto le tengo, porque evidentemente me tengo que cuidar, porque si no me cuido es más difícil que dure más tiempo”. Y es que al final, Carlos es muy consciente de que “tengo una ‘fecha de caducidad’ definida”.

Ahora, inmerso en el proceso de quimioterapia (después de quince o dieciséis días de radio y dos meses de quimio), asegura encontrarse “bien”, sin tener ni siquiera vómitos después de sesiones dobles. Aunque “algo cansado” dependiendo del día, y teniendo que cambiar ciertos hábitos de vida, “sigo saliendo a caminar y a hacer deporte”.

Pero el siguiente paso para su grabación, el viaje a la Antártida, está previsto para cuando termine con las sesiones de quimio, allá por febrero, y “mi mentalidad no es ni mucho menos parar”. “Ya veremos a medida que vayan viniendo los síntomas, pero no me planteo vivir pensando estar condicionado por el miedo o la salud”, se muestra convencido el documentalista ferrolano.