Carolina Darias: “Dejen paso de nuevo a la sonrisa”

RATIFICADO. El Consejo de Ministros extraordinario celebrado este jueves aprobó, como ya se había anunciado, la modificación del Real Decreto Ley que flexibiliza el uso de la mascarilla en exteriores, y que será efectiva el próximo sábado 26 de junio y a la ministra de Sanidad le salió la vena poética: “Las mascarillas dejan paso de nuevo a la sonrisa (...). Nuestra sonrisa volverá a nuestras calle, con distancia de seguridad, pero son sonrisas visibles para todos nosotros”, señaló Carolina Darias en la rueda de prensa donde recordó que hay que llevar siempre una mascarilla “con nosotros aunque no esté puesta” para cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, y que incumplir su uso en los espacios que recoge el RD sigue sujeto a sanción según recoge el artículo 31 de la Ley.

“Estamos ante una medida prudente, que se va a producir de manera progresiva y gradual, liberándonos de llevarla en aquellos espacios al aire libre que la transmisión es casi inexistente. Es un medida que nos pone en las mismas condiciones de los países de nuestro entorno que están llevando a cabo la medida de flexibilización de su uso obligatorio; y es una medida que nos acerca a la normalidad, con prudencia y que además nos da alergia colectiva”, ha añadido.

De este modo, ha explicado que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el exterior si se mantiene 1,5 metros de distancia o cuando se vaya con personas convivientes. No obstante, la mascarilla va a seguir siendo obligatoria en eventos multitudinarios que se celebren de pie al aire libre, pero no si se celebran sentados y se garantiza la distancia de 1,5 metros. También serán obligatorias en espacios cerrados de uso público, así como en los medios de transporte público, sitios públicos, etc.

El optimismo de la ministra choca con el hecho de que las Comunidades Autónomas han llamado a la “prudencia” ante la nueva regulación que aprobó el Consejo de Ministros. Algunas como Castilla y León o Andalucía recomiendan seguir utilizándolas en ciertos espacios abiertos. Feijóo reprocha a Sánchez gestionar la pandemia “a golpe de titulares”. r.m.a.