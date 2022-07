Carreiras e Rego renovan o seu compromiso como conselleiros de Contas

acto. Constantino Carreiras Souto e Simón Rego, recentemente reelixidos membros do Consello de Contas, tomaron posesión dos seus respectivos cargos, que renovan, nunha cerimonia que tivo lugar no Pazo do Hórreo e que estivo presidida polo xefe do Lexislativo, Miguel Santalices.

Santalices lembrou que os dous conselleiros que tomaron posesión acreditaron a súa idoneidade comparecendo ante a comisión permanente non lexislativa para as relacións co Consello de Contas, celebrada o pasado 1 de xullo. No pleno da pasada semana, foron elixidos o hemiciclo galego.

Pola súa banda, Rego proclamou que “o camiño está marcado”. Ademais, tamén fixo votos para que se mellore a comunicación do labor deste organismo que ten como misión velar pola legalidade das contas, con dúas premisas esenciais como son a “sustentabilidade ambiental” e “máis eficacia”.

Constantino Carreiras, mentres, apelou á necesidade de chegar á sociedade e ofrecer unha visión “didáctica”, a dunha institución que, comprometeuse, labrará para que se manteña “unha institución sólida” e “respectada” e con “credibilidade” para a sociedade. Así mesmo, tamén defendeu potenciar a “cultura da xestión da prevención”. ECG