Carta aberta a Gonzalo Durán

cumprinDO un ano desde o inicio da pandemia do COVID-19 e diante da inanición do Concello de Vilanova, no que o turismo é un sector clave, os xerentes de hoteis dirixímonos ao concello demandando as actuacións e a interlocución necesaria. O alcalde despachouse en rolda de prensa cun ataque contra a miña persoa acusándome de estar detrás dunha operación política da “extrema esquerda”. Esta é a miña resposta:

Estimado alcalde:

Aínda que somos familiares por parte de pai, deume a sensación a raíz das súas declaracións públicas que existía un descoñecemento absoluto sobre a miña persoa. Así que primeiro presentareime.

A miña orixe familiar é de Caleiro (non veño de fóra). Son licenciado en Historia e doutor en Xestión Pública. Desde hai 20 anos xestiono o Hotel Lago, que non vale cinco millóns, pero que para min ten un valor inmenso pois construíuse co sacrificio do meu pai, non sen algún obstáculo das administracións.

Efectivamente, como ben referiu en rolda de prensa, fun deputado autonómico durante 12 días. Tempo suficiente para comprobar en que lamazal se ten convertido a política española.

Pouco despois abandonei toda militancia partidaria. Teño a mellor valoración das persoas que se dedican á política con honradez, sen miradas curtas e pensando no ben dos cidadáns. Algo cada vez menos frecuente.

Teño pasado, igual que vostede, pero se o voto non fora segredo ata se sorprendería da papeleta que escollín nas pasadas eleccións autonómicas. A miña etapa partidaria rematou, así que pode estar tranquilo, nunca encabezarei ningunha iniciativa que pretenda desestabilizar o seu ‘réxime’.

Sobre o de radical extremista, voulle confesar que valoro a Adolfo Suárez como o mellor presidente que tivo España e, visto o visto, a Feijóo como o mellor presidente que tivo Galicia.

Este venres a totalidade dos hoteleiros de Vilanova (menos un) presentamos un escrito que se tivera a prudencia de ler antes de valorar, miraría que non ía de pedir axudas e menos esmolas.

Os dous elementos centrais solicitados eran: o primeiro, que impostos e taxas deberan, tal como expresou o presidente da Xunta, ser compensados, pois non son ‘impostos revolucionarios’ senón cargas a actividades empresariais que a día de hoxe non podemos exercer de xeito regular; o segundo, e máis importante, que aproveitáramos a crise provocada pola COVID-19 para establecer un dialogo, franco e aberto, entre o sector turístico e a administración local para convertela nunha oportunidade para o beneficio de todos os vilanoveses. A pandemia foi a puntilla a un modelo de turismo que xa tiña grandes problemas estruturais.

Se queremos reverter a situación as administracións e, obviamente, os empresarios do sector temos que facer un esforzo de reflexión e reorientación. Para iso faise necesario recoñecernos mutuamente e establecer unha mesa de traballo. Así de fácil! Non lle molesto máis, xa que de seguro esta moi ocupado traballando polo ben dos veciños.

Só, se mo permite, un consello: abandone ese populismo low cost ao que se ten subido. Tome como referencia a Alberto Núñez Feijóo, e non a Isabel Díaz Ayuso.

A nosa man está tendida para traballar polo ben común. Esperando a súa chamada.

Reciba un saudo afectuoso.