Case dous de cada tres graos das universidades de Galicia xa non dispoñen de vacantes

O proceso de matrícula no sistema universitario de Galiciachega este ano ao seu ecuador cun 61,2% das prazas ocupadas. Desde este xoves, un total de 112 graos dos 183 ofertados, case dous terzos, xa non admiten máis alumnado, tal e como o informou a Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiuG) logo da publicación da cuarta listaxe de persoas admitidas, na que outras 20 carreiras quedaron sen prazas libres.

Entre os graos que desde este xoves non admiten máis inscricións, oito son da Universidade de Vigo: Administración e Dirección de Empresas (ADE), Educación Social e Enxeñaría Informática, no Campus de Ourense; Belas Artes, en Pontevedra; e ADE, Educación Primaria, Enxeñaría Eléctrica e Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais, na cidade olívica.

A estes súmanse outros seis na Universidade de Santiago de Compostela (Farmacia, Filosofía, Química e Traballo Social, na capital galega, e Enfermaría e Empresa e Tecnoloxía semipresencial, en Lugo) e outros tantos na Universidade da Coruña (Enfermaría, Enxeñaría Informática, Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo, Arquitectura Técnica, Turismo e Estudos de Arquitectura).

Carreiras con vacantes. No campus de Ourense teñen prazas Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, Ciencias Ambientais, Enfermaría, Enxeñaría Agraria, Turismo e Turismo e Xeografía e Historia. En Pontevedra, aínda dispoñen de vacantes as carreiras de Dirección e Xestión Pública (presencial e virtual), Enfermaría, Enxeñaría Forestal, Fisioterapia; e no de Vigo, teñen vacantes Bioloxía, Ciencias do Mar, Comercio, Economía, Educación Infantil, Enfermaría, Enxeñaría da Enerxía, Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación (tamén en inglés), Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos, Enxeñaría en Química Industrial, Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais (só Inglés), Linguas Estranxeiras, Química, Relacións Laborais e Recursos Humanos, Tradución e Interpretación Español-Inglés e Galego-Inglés máis Filoloxía aplicada en Galego e Español.

Na USC, na propia capital, teñen prazas Ciencia Política e da Administración, Filoloxía Clásica, Lingua e Literatura Galegas e Modernas, Óptica, Xeografía e Xestión de Empresas Hostaleiras. En Lugo quedan ADE, Nutrición, Relacións Laborais, Paisaxe, Xestión Cultura (as dúas modalidades) as enxeñarías Civil, Forestal de do Medio Rural, de Procesos Químicos Industriais e Agrícola Alimentaria, e o grao aberto 5USC Enxeñarías.

Na cidade da Coruña, pola súa banda, atopamos Bioloxía, Ciencias Empresariais, Enxeñaría de Obras Públicas. Máquinas navais, Estudos Lingüísticos e Literarios de Galego-Portugués, Inglés e Español, Logopedia, Química, Relacións Laborais, Socioloxía, Tecnoloxías da Enxeñaría Civil, Terapia ocupacional,Turismo (online) e os graos simultáneos de Inglés e Galego e Portugués. Finalmente, no campus da cidade de Ferrol, quedan vacantes nos graos de Enfermaría, Podoloxía, Relacións Laborais, Xestión Dixital de Información e Documentación e as Enxeñarías de Electrónica Industrial e Automática, Tecnoloxías Industriais e Naval e Oceánica.

Cuarta convocatoria. Desde hoxe, 5 de agosto, queda aberta a nova quenda de matriculación. Nesta convocatoria, na que xa entran os que fixeron a Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade extraordinaria de xullo, o alumnado que o queira poderá matricularse a través da plataforma NERTA ata o luns 8 ás 23:59 horas.

A CiUG lembra que “unicamente se poderán matricular aquelas persoas que posúan cualificación igual ou superior á da última persona convocada en cada titulación”, para o que teñen que ter en conta a listaxe de notas de corte publicado este xoves.

Logo desta cuarta convocotoria quedan aínda dúas quendas máis, que se levarán a cabo nos vindeiros meses. O día 9 de agosto farase pública a listaxe de persoas admitidas, que poderan matricularse os días 10 e 11. Non será ata o 2 de setembro que se publicará a sexta relación de solicitudes aceptadas, cuxo proceso de matrícula será entre os días 3 e 6.

Se a persoa solicitante aparece convocada nunha titulación que non é a súa primeira preferencía, poderá esperar a matricularse nestas próximas chamadas sempre que queden vacantes. “Para isto, ten que reconfirmar na plataforma NERTA que desexa continuar na Listaxe de Agarda”, explican, proceso que terá que facer tantas veces como listaxes de persoas convocadas se publiquen. Se, pola contra, decidira matricularse nunha titulación de inferior preferencia, xa non podería continuar no proceso de ingreso naquelas carreiras que situou por encima.