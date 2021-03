Catorce millóns para os programas sociais da Coruña

O pleno da Deputación da Coruña aprobou este venres, por unanimidade, o Fondo Social do Plan Único (POS+2021), que destina 13.8848.408 euros para apoiar aos concellos da provincia no incremento do gasto social pola pandemia.

Ampliación dos Servizos de Axuda no Fogar (SAF), reforzo da plantilla de persoal nas áreas sociais dos concellos, programas de respiro familiar e conciliación familiar e laboral, adquisición de EPIs ou axudas directas ás familias máis vulnerables que están sufrindo especialmente os efectos desta crise son algúns dos programas municipais que contarán co apoio, segundo explicou o presidente da Deputación, Valentín González Formoso.

O presidente lembrou que a Deputación da Coruña reforzou este ano todos os seus programas sociais, un compromiso que se plasma nos Orzamentos 2021 da institución provincial, que este ano incrementou a partida da área social de 11,8 a 27,4 millóns de euros, un 137% mais que no pasado exercicio.

Un de cada cinco euros ao social Único, o principal programa de investimentos da Deputación nos 93 municipios coruñeses, “adquira tamén este ano unha nova dimensión social, destinando un de cada cinco euros a programas sociais”.

O vicepresidente e deputado de Plans Provinciais, Xosé Regueira, destaca que o Plan Único “volve mostrarse como unha ferramenta útil en calquera tipo de situacións, neste caso non só para planificar investimentos e pagar gastos senón tamén para facer fronte ás necesidades dos concellos para urxencias derivadas da crise sanitaria.

Intensificar o traballo dos servizos sociais Segundo Regueira, o POS Social supón unha importante transferencia aos concellos que vai servir para intensificar os servizos sociais, contratar persoal ou afondar en temas urxentes derivados da pandemia como o incremento da violencia machista xa que se poden desenvolver novas ferramentas para traballar en igualdade desde os concellos e loitar por superar estas situacións que poñen en perigo a vida das mulleres.

Ao igual que sucede cos fondos convencionais para obras e servizos do Plan Único, son os concellos os que deciden as súas prioridades á hora de investir os recursos consignados deste novo POS Social. Dos preto de 14 millóns de euros que a Deputación destina este ano a reforzar os servizos sociais municipais, algo menos da metade (6.063.766 €, o 43,8%) irán destinados a reforzar os Servizos de Axuda no Fogar (SAF), indica a Deputación nun comunicado de prensa.

Máis de 300.000 horas de axuda no fogar Cabe destacar que a Deputación incrementou tamén este ano ata os 8 millóns de euros o orzamento do programa que financia os SAF dos concellos coruñeses, o que permitirá financiar máis de 300.000 horas de axuda no fogar.

Tamén destacan os fondos do Plan Único que os concellos destinarán a ampliar as partidas económicas que teñen consignadas para os seus programas de protección e axuda social (2.331.070 euros, o 16,8%) e os destinados á contratación de persoal (1.678.772, o 12,12%).

Os concellos da provincia destinarán ademáis o 7% dos fondos sociais do Plan Único (974.952 €) a crear ou incrementar os fondos dos seus programas de axudas a familias en situación de especial vulnerabilidade ou con escasos recursos, un 6,44 % a adquisición de EPIS e un 4,52% a programas de conciliación e/ou respiro familiar.

Por comarcas No investimento por comarcas, os 26 concellos da área de Compostela recibirán un total de 4.188.063, 21 euros; os da comarca da Coruña-Betanzos preto de 3 millóns, os de Ferrolterra-Eume e Ortegal arredor de 2,7; Costa da Morte e Bergantiños 2.262.420 euros e os de Barbanza 1.750.486 euros.

Para ver a información detallada concello a concello consultar o documento adxunto.