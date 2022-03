Catro feridos nunha colisión entre un autobús e tres turismos en Ponteareas

SANTIAGO. EP. Catro persoas resultaron feridas por mor dunha colisión na que se viron implicados tres turismos e un autobús cando circulaban sobre as 21,00 horas deste venres pola N-120, ao seu paso pola localidade pontevedresa de Ponteareas. Ademais, os membros dos Bombeiros e do GES de Ponteareas tiveron que empregar material de excarceración para liberar a un dos ocupantes dos vehículos, que foi trasladado en ambulancia polo equipo médico de urxencia até o centro hospitalario de referencia. Segundo informou o 112 Galicia, os outros tres feridos, un adulto e dous menores, foron evacuados por un familiar. Mentres, o autobús puido continuar a marcha e os seus pasaxeiros resultaron todos ilesos. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitou a colaboración dos axentes da Garda Civil de Tráfico, da Policía Local, dos efectivos de Protección Civil do municipio e do servizo de mantemento de estradas.

UNHA PERSOA EXCARCERADA EN MACEDA. Ademais, o 112 Galicia tamén informou doutro accidente de tráfico ás 04,30 horas, neste caso, unha colisión entre dous coches na estrada que une Maceda e Tioira, en Ourense. Segundo relataron desde o servizo de emerxencias, foi necesaria a intervención dos membros do GES de Maceda para liberar a un dos ocupantes dos vehículos sinistrados. Após ser avisados por un particular, os xestores do CIAE-112 Galicia pasaron aviso aos profesionais sanitarios, aos Bombeiros de San Cibrao e ao GES de Maceda. Unha vez liberada, a persona afectada puido ser trasladada polos sanitarios ao hospital. Ademais, desde o 112 púxose a situación en coñecemento dos axentes da Garda Civil de Tráfico e de Protección Civil da localidade.