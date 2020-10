Centenares de afectados por el cierre de las ocho clínicas de Dentix

Vigo. La lista de afectados por el cierre tras la entrada en concurso de acreedores de las ocho clínicas de la cadena Dentix en Galicia, de las que 4 estaban instaladas en las principales ciudades, no para de crecer cada día.

Así lo confirma el abogado de Vigo Antonio Salceda, que dirige la plataforma de perjudicados, que fue creada tanto para suspender el pago de la financiación concertada con la firma y con las financieras, como para recuperar las cantidades desembolsadas por encima del valor del tratamiento recibido.

“En estos momentos registramos una auténtica avalancha de denunciantes”, explica el letrado, que recibe llamadas no solo de Galicia, sino de todas partes de España, porque numerosos afectados hasta desconocían que la cadena estaba cerrada porque la empresa se dedicó a cambiar las citas programadas sin avisar del cierre.

Salceda explica que se pide a las financieras no solo seguir pagando el préstamo concedido, sino la devolución de los importes por trabajos no realizados. “No se puede dejar de pagar por que sí, por no recibir el servicio, sino que hay que llevar a cabo el procedimiento de forma correcta, como fija la Ley de Créditos al Consumo, con reclamaciones personales”.

El abogado señala que, ante los problemas de los clientes para cobrar en un concurso de acreedores, y ante la existencia de mala praxis profesional, se puede recurrir al seguro de responsabilidad de la clínica, así como a los de los odontólogos. m.gimeno