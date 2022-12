Centos de persoas bótanse á rúa co BNG por unha saída xusta e galega da crise de prezos

Centos de persoas ocuparon onte as rúas da capital galega nunha manifestación convocada polo Bloque Nacionalista Galego por “unha saída xusata e galega” dunha crise de prezos que definen como unha “estafa á maioría social”. A líder nacional, Ana Pontón, demandou neste sendo “non mirar cara outro lado mentres se repiten os erros do pasado e se pretende que a maioría pague os pratos rotos dunha crise que non provocou, mentres os de sempre se enriquecen”.

A andaina partiu ás 12:00 horas da céntrica Alameda compostelá, iniciando un percorrido polas rúas da capital galega liderado por uha pancarta co lema “fagamos valer Galiz” ata o seu destino, na praza da Quintana.

Alén da líder do partido, tamén participaron nesta xornada marcada polas estreleiras e os paraugas o deputado no Congreso, Néstor Rego; a deputada Olalla Rodil; a voceira do BNG en Santiago, Goretti Sanmartín; e a secretaria xeral de Galiza Nova, Marta Gómez Martín.

Trátase dunha manifestación convocada nun contexto para o cal dende o Bloque consideran que hai alternativas que van a “defender”, tal e como asegurou a líder nacional, que salientou que a súa formación é “o instrumento que ten o pobo galego para gañar un futuro mellor, para tronzar os deseños centralistas e, desde a confianza e amor en Galiza, conquistar calidade de vida e máis oportunidades”.

Neste sentido, demandou “valentía e decisión” tanto ao Goberno do Estado como ao da Xunta, para que adopten medidas a favor da maioría, como as que defenden dende a formación nacionalista.

Máis autogoberno e menos dependencia. “Somos plenamente conscientes das dificultades e dos desafíos do actual momento e sabemos que para saír desta encrucillada é fundamental poñer por diante os intereses da maioría e de Galiza, e tamén temos claro que precisamos de máis poder político, de máis capacidade de decisión, de máis autogoberno e menos dependencia para encarar os desafíos do futuro e para conquistar máis benestar e máis prosperidade”, salientou a líder nacionalista, quen subliñou que o Bloque Nacionalista Galego non escatimará esforzos para conseguilo.

Neste senso, asegurou que “imos seguir traballando duro, nas institucións e nas rúas, para non deixar atrás a quen máis o necesita, para artellar unha saída xusta e galega a esta crise, para impulsar cambios transformadores que nos fagan avanzar e mellorar como sociedade e para darlle esperanza e futuro á xente deste marabilloso país que se chama Galiza”.

Ana Pontón criticou, do mesmo xeito, a “inutilidade política do Partido Popular” que “goberna para o lobby enerxético en vez de para as PEMES” e “debilita os servizos públicos para favorecer o negocio privado”.

Alén disto, fixo fincapé tamén no intereses económicos e xeopolíticos que están provocando aínda máis tensión no contexto sociopolítico actual. “Detrás da inflación hai tensións xeopolíticas e na orixe da actual crise de prezos hai decisións das elites económicas e políticas ianquis para reforzar a súa hexemonía, en particular no eido enerxético”, denunciou neste aspecto a portavoz nacional.

Asemade, Pontón criticou que, ante unha crise que se ceba coa maioría, se fale de “pacto de rendas” para impoñer subidas salariais moi por debaixo do IPCmentres os beneficios das eléctricas ou da banca se disparan”, outro dos motivos polos que, tal e como recaldou, “temos que actuar con decisión para evitar que esta crise traia máis desigualdade social e máis desigualdade territorial”,