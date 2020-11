“Centraremos el tiro en las demandas de Galicia que pueda asumir el Gobierno”

¿Ya reanimada y reactivada tras quedar fuera del Pazo do Hórreo el pasado 12 de julio?

Totalmente, porque nunca hemos dejado de trabajar. Una vez que pasan esas elecciones autonómicas hay que seguir trabajando, retomar lo que estábamos haciendo y volver a centrar todos los esfuerzos en poner toda la maquinaria en marcha pensando con todas las ganas en el nuevo envite electoral que habrá dentro de cuatro años.

¿Cuáles son los proyectos más inmediatos?

Seguimos en la misma línea y estamos renovando equipos, renovando estructuras y reafirmando lazos con todos los afiliados. Lo más importante en esta etapa, que me gustaría destacar, es que hay que darle la importancia que tienen a los afiliados. Siempre la han tenido, pero en esta etapa lo vamos a hacer con más mimo todavía, porque el afiliado es del que tenemos que nutrirnos para tener los pies en el suelo sobre lo que hace falta a pie de calle, a los ciudadanos, y para nutrirnos de buenas ideas para implementar nuestro programa a nivel Galicia

¿A qué atribuye la organización el hecho de que Galicia sea la única de las tres comunidades históricas en la que Cs no sea capaz de forma reiterada de tener presencia en el parlamento autonómico?

Puede haber muchos y diferentes motivos. Nosotros al final hacemos una lectura positiva y voy a explicarlo: la estructura nacional pone cada vez más empeño, más ganas y más ilusión, por resumirlo, en que consigamos entrar. Es muy importante para el partido a nivel nacional y tenemos una buena muestra en el esfuerzo que hubo para apoyar la candidatura y al partido en Galicia. De todas partes vinieron porque hay mucho interés en entrar, porque creemos que en Galicia hace muchísima falta el tipo de política que hacemos desde Ciudadanos.

¿En qué espacio?

De centro y liberal. En esa política centramos todos nuestros esfuerzos en las comunidades donde estamos, además cogobernando. Ahí tratamos de dejar esa seña de identidad y esa etiqueta naranja.

¿Qué está mal en Galicia?

Yo no critico la totalidad porque creo que no es justo. Nosotros defendemos las políticas de que esto no va de gritar y desde una esquina decir que todo está mal porque no es cierto. Ahora, bien es verdad, que en Galicia hacen falta unas políticas un poco más modernas, diferentes, mucho más pensadas en ayudar a nuestros autónomos y a las familias y a atajar problemas que vertebran nuestra sociedad en Galicia y están sin tocar y sin atacar. Y no hay políticas en este momento que estén dando solución al envejecimiento de la población, a la no digitalización que hay en muchas partes de la comunidad autónoma, al tema grave de las infraestructuras olvidadas y que, precisamente, en este caso, nuestras enmiendas a los presupuestos del Estado van a ir por ahí.

¿Ve al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con su proyecto popular de amplio espectro, como el auténtico tapón para Ciudadanos en Galicia?

Creo que el hueco y el espectro que defiende Ciudadanos, insisto una política de centro y liberal, no está representada por el PP en Galicia ni por Feijóo. Por eso creo que hace falta Ciudadanos. Yo pido tranquilidad porque en política los tiempos siempre van más lentos. En otros gobiernos autonómicos estamos demostrando de lo que somos capaces y la gente poco a poco va a ir viendo como estamos siendo útiles. Así que, habrá un momento en que Ciudadanos tenga hueco y entrada en Galicia. Estoy convencida de que Ciudadanos entrará en el Parlamento de Galicia y será un poquito más tarde, pero estaremos ahí porque la sociedad gallega demanda y pide el tipo de políticas que defendemos. Creo que tenemos un espectro por cubrir.

Ahora está inmersa en llevar las propuestas de lo que necesita Galicia en las enmiendas que presentará Ciudadanos a los presupuestos del Estado. ¿Cuáles son las condiciones que va a poner Cs en nombre de Galicia para condicionar el apoyo a esas cuentas?

Hay muchas necesidades, pero como tenemos que hacer enmiendas en base al borrador previo presentado por el PSOE y Unidas Podemos, lo que estamos haciendo es centrar el tiro en aquello que creemos que puede ser asumido y en lo que podemos tener éxito. Estamos ante todo centrados en el ámbito de las infraestructuras. Hay una deuda histórica ya que algunas fueron pasando de unos presupuestos a otros, algunas se quedaron y otras desaparecieron. Incidiremos en que hay que activar la conexión ferroviaria con el puerto de Punta Langosteira, el AVE entre Vigo y Ourense por Cerdedo, entre Lugo y Ourense la A-56, la autovía de A Mariña, la autovía de Vigo a O Porriño o la autovía entre Monforte y Ponferrada. También hay un punto interesante que iba en los anteriores presupuestos y en este nuevo borrador se ha retirado y es la construcción de la variante y mejora de la Nacional 120 a su paso por el sur de Pontevedra.

¿Ve capacidad de influencia en los presupuestos teniendo en cuenta que Podemos y ERC plantean excluirles de cualquier relación que pueda ser fructífera de Inés Arrimadas con Pedro Sánchez?

Si no estuviésemos convencidos de que podemos ser útiles para los españoles no haríamos lo que estamos haciendo. Se nos puede definir de muchas maneras, pero de no haber intentando darle alternativa a Sánchez nadie nos puede acusar. Lo que intentó hacer Arrimadas es lo que otros no hacen. PP y Vox están en una esquina gritando. Pero en Cs en lugar de quedarnos gritando y diciendo que los presupuestos no nos gustan, que es verdad, apostamos por intentar ser útiles: críticos constructivos. Nuestras primeras líneas naranjas ya están asumidas: no subida del diésel, no subida del IRPF para las familias, la no subida del IVA para la educación concertada... A partir de ahí, hemos puesto nuevas condiciones: que no se elimine al castellano como lengua vehicular en las escuelas, en Galicia, Cataluña y otras zonas de España y porque se comprometa este Gobierno por escrito de forma firme que no se va hacer un referéndum de independencia en Cataluña. Esas son las dos condiciones básicas para tener un sí de Ciudadanos porque creemos que hay que darle alternativa al Gobierno, porque teniendo alternativa, este Gobierno va a quedar retratado si opta por el apoyo de ERC. Con nosotros y Coalición Canaria puede sumar. Y tampoco precisa a Bildu, que todos sabemos lo que significa.

¿Que le parece que Albert Rivera cuestione la orientación de Arrimadas de pactar con PP y PSOE?

Tengo que corregirle. Mucha gente se equivoca con esto. Rivera en ningún momento se refiere con sus declaraciones a Inés Arrimadas ni a la cúpula de Ciudadanos. El mismo lo ha desmentido. Creo que se están utilizando sus palabras de forma torticera.

¿No hay debate interno sobre la línea negociadora que adoptó Arrimadas con el Gobierno al margen de esa interpretación de Rivera?

No hay debate. Sé que hay titulares que han ido por ahí. Yo querría trasladar tranquilidad por una razón: en la última reunión de la ejecutiva en la que estamos 30 personas nadie cuestionó la estrategia.