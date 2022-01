Cerca de 1.700 personas encontraron un empleo el año pasado con el apoyo de la Fundación Amigos de Galicia

Santiago. Fundación Amigos de Galicia destaca en un comunicado que, atendiendo a la Enquisa conxuntural a fogares, vinculada al último trimestre de 2021 y publicada por el IGE, un 52,47 % de las familias gallegas tienen dificultades para llegar a final de mes. El empleo es una de las principales causas, en un año marcado por la desaparición de los puestos más precarios, ocupados en su mayoría por jóvenes y mujeres, dejando al 16 % de la población gallega en riesgo de pobreza, según la nueva edición de la Encuesta estructural a hogares publicado por el Instituto Galego de Estatística (IGE).

A pesar de que el contexto durante el año no ha sido favorable, el balance que hace en 2021 es muy positivo, “un porcentaje alto de las personas con las que trabajamos está en riesgo de exclusión social, y eso dificulta su empleabilidad”. “Conseguir que estas personas puedan dotarse de herramientas para su independencia económica es nuestro principal objetivo”, destacan.

“Para nosotros es fundamental crear un mercado laboral inclusivo, en el que nadie quede atrás, y que tenga mecanismos para facilitar las oportunidades y frene las desigualdades”, asegura la agrupación en un comunicado.

De esta forma, el departamento consiguió durante el 2021 1.691 inserciones, superando las 991 que se alcanzaron en 2020.

En la actualidad, tienen en marcha numerosos proyectos de empleo en la comunidad, ofreciendo servicio a personas desempleadas de larga duración, mujeres alejadas del mercado laboral, jóvenes sin experiencia, personas inmigrantes, mayores de 45 años, mujeres víctimas de violencia de género, personas con necesidad de recualificarse, y en definitiva, a todos los ciudadanos en dificultad social que necesiten acompañamiento al empleo.

Uno de los principales problemas con los que se encuentran, por el contrario, es que, “en el año 2021, un 11,8 % de las personas que atendemos en riesgo de exclusión social y que reciben orientación laboral no han acudido a las entrevistas de trabajo programadas por el servicio. Una situación que nos preocupa profundamente, y en la que somos rotundos en la respuesta: en el caso de no acudir reiteradamente se le cancela la ayuda de necesidades básicas que reciben de la entidad siempre y cuando no afecte al bienestar de los menores implicados”.

Perfil de los usuarios y usuarias de la entidad De las personas registradas durante el año 2021 en el servicio de Orientación Laboral de la Fundación Amigos de Galicia, cabe señalar que el 59 % son mujeres, frente al 41 % hombres.

En cuanto a rangos de edades, el perfil mayoritario (39 %) se sitúa entre los 30 y 45 años; seguido de las personas menores de 30 años (26 %).

En este sentido, cabe destacar que la tasa de paro en menores de 30 años se sitúa en torno al 30 %, detectando el departamento que es el sector más afectado por la crisis ocasionada con el coronavirus. Así lo amparan los datos en la comunidad gallega, y es que, entre marzo y abril, tras la irrupción de la pandemia y el primer estado de emergencia que dejó la economía con la mínima actividad posible, en Galicia se destruyeron unos 42.600 empleos. Cerca de 20.000 estaban ocupados por menores de 35 años, según informa la entidad.

Además de tener menos oportunidades, los jóvenes duplican en contratos temporales a la población total y en los últimos años han visto empeorar sus condiciones de vida, llegando a un 22 % de jóvenes que viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza. redacción