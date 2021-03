Chantajeada una joven instagramer ourensana para recuperar su perfil

Como la tan deseada vida de influencers o youtubers andorranos, los delitos tecnológicos “están de moda”. Ourensana de nacimiento, Laura Lima, una de sus víctimas, fue chantajeada por WhatsApp tras recibir un mensaje conforme debía pagar 300 euros, si quería recuperar su cuenta de Instagram, previamente usurpada. Lo cierto es que denunció los hechos aunque, tras mes y medio, sigue sin lograr hacerse con su perfil (@LauradeOurense).

Desde 2018, la joven había creado una comunidad en dicha red social. Todo iba bien, contaba con más de diez mil seguidores y hacía aquello que más le gustaba: mostrar sus viajes en un blog del que no vive, pero que concibe como una afición “muy bonita”. Sin embargo, su actividad se vio frustrada en una noche.

Era tarde. Recibió un mensaje privado de otro usuario que simulaba ser el equipo de esta aplicación. “Parecía, realmente, que el propio Instagram me mandaba un mensaje pidiendo que verificase mi cuenta”, señala la gallega, quien pensó que habría algún problema y pinchó el link enviado para “solucionar” el “error”.

“Al darle ya vi que la cuenta se ponía rara, variaba la configuración”, admite Laura que, medio adormecida, no le dio más relevancia. Sin embargo, este hecho se convirtió en su peor pesadilla. Y es que, al rato, una notificación de WhatsApp hizo resonar su teléfono: “Era un número extranjero que me hablaba en inglés y me pedía 300 euros”.

A cambio de esa cantidad, tal como le indicaron, recuperaría su perfil. “En ese momento me acordé de lo que había hecho, no entendía nada”, explica, puesto que pensaba que el conflicto estaba resuelto. Pasaron unos minutos hasta que se “encendió” otra lucecita, pero en su cabeza.

Intentó acceder a la cuenta a través de un correo electrónico de Instagram que le informaba sobre esa intrusión: “Si usted no ha hecho este cambio, por favor, entre aquí”. Pese a ello, no obtuvo resultado alguno, ya que “el hacker debe ser muy bueno por desgracia” y “había inutilizado los mensajes”.

Los hechos, que sucedieron la noche del 11 de enero, fueron denunciados el día siguiente, yendo Laura personalmente hasta la comisaría para informar del asunto y, ahora sí, encontrar una solución. “A mí, más que perder la cuenta lo que me ponía nerviosa es que esta gente tuviese mis datos personales”, admite.

Antes de esto, evidentemente, bloqueó el número de los chantajistas, pero se comunicaron con ella (una segunda vez) a través del teléfono de una compañía radicada en los Estados Unidos. En este sentido, Laura es muy clara, afirmando que “jamás devuelven la cuenta por mucho que les pagues”. “En el momento que tú pagas dejas de ser importante”, dice.

Del mismo modo, también recurrió al community manager de la citada red social, buscando conseguir alguna respuesta. Tras numerosos chats con bots, finalmente llegó un mensaje personificado e incluso redactado en castellano de Facebook (dueña de Instagram).

“Tenía que mandar una foto de mi cara sujetando un papel con un código escrito que ellos me dieron”, señala la ourensana sobre esta proposición para hacerse con su perfil, manifestando que “ellos con eso tienen unos parámetros que comparan la imagen del selfie con las de la cuenta”. Así lo hizo.

En principio, no habría más dilemas, pero el hecho de verificar que realmente era la propietaria tampoco sirvió, pues hasta ahora (tras más de mes y medio) continúa sin poder entrar en esa cuenta (@LauradeOurense): rincón donde guarda los mejores momentos de sus travesías.

“Mucha gente paga por el miedo o porque viven de su cuenta”, relata sobre esta okupación multimedia difícil de paliar. Además, explica que las fuerzas y cuerpos de seguridad “están curados de espanto”. De hecho, le dijeron que esta tipología delictiva “está muy de moda”: hay gente que “es extorsionada y si no paga ponen sus fotos en páginas porno”.

en la red. Lo que le pasó a Laura se conoce como phishing, manifiesta Santiago Reboyras, inspector jefe del grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Policía Nacional de A Coruña, destacando que este tipo de prácticas buscan “monetizar” el delito “con ánimo de lucro”.

“Tú le mandas el enlace y la persona pica, por eso se llama phishing”, explica el agente sobre los orígenes de esta técnica, que generalmente se lanza en masa y atrapa entre sus redes (también las sociales) a los navegantes más desprevenidos.

Exceptuando dicho fin, el de la estafa, el propósito de los ciberdelincuentes también avanza en otros terrenos pantanosos, según comenta Reboyras, como el terrorismo. Además, conforme señala, últimamente están sonando bastante “los ataques que se producen con la instalación del WhatsApp”.

Este “apoderamiento” afecta por igual a más ámbitos, no solo a las redes sociales, expandiéndose asimismo a las cuentas de correo electrónico e incluso las bancarias. ¿Qué se puede hacer ante esta problemática situación? “Dedicar tiempo e invertir tiempo en seguridad”, responde claramente Reboyras, comentando que “igual que invertimos tiempo en hacer el scroll ese por Instagram o Tik Tok, hay que invertir un tiempo en ver las opciones de seguridad y privacidad de estas redes sociales, correos electrónicos, etcétera”.

Igualmente, entre las recomendaciones que proporciona para evitar ser víctima de estos delitos, evidencia la necesidad de utilizar la verificación en dos pasos, que “lleva 30 segundos” activar, y otorga otro escudo ante un posible ataque.

Mediante esta, cuando el ciberdelincuente quiera acceder a nuestra cuenta, aun teniendo la contraseña, necesitará también un código que no podrá obtener porque solo se envía a nuestro teléfono móvil (al iniciar sesión en un nuevo dispositivo).

Precisamente, en cuanto a las claves, Reboyras también alerta, pues “la contraseña que más se repite es, año a año, 123456 a nivel mundial aunque parezca mentira” y “la siguiente repetida es 1234567”. Por lo tanto, hay que emplear contraseñas robustas en cualquier campo.

En el caso de que tengamos la mala fortuna de que todos estos mecanismos se los hayan saltado (una situación que podría darse), lo que debemos hacer siempre es documentar lo que ha sucedido; reuniendo las copias del correo, mensajes y capturas de pantalla que nos pueden enviar, por ejemplo, pidiendo dinero.

Tras ello, tendríamos que avisar a nuestros contactos y, evidentemente, denunciar los hechos en la comisaría más cercana (una vez que dispongamos de toda esa información). Además, Reboyras afirma que “cualquiera de las redes sociales tiene sus propios sitios en la aplicación donde denunciar que hay cuentas falsas en tu nombre o recuperar el control de tu cuenta porque ha sido robada”.