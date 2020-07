CIG-Banca denuncia “recortes machistas” que la patronal busca imponer y elevan la brecha salarial

Entre las entidades financieras y las mujeres que para ellas trabajan... ¿adivinan quien gana? Por supuesto la banca y la cosa puede ir a peor en materia de brecha salarial. Así lo indica el informe elaborado por CIG, lapidario al señalar que los puestos más masculinizados –alta dirección, directores territoriales, jefes de zona...– “son de libre designación, están cubertos por homes e habitualmente teñen asociados niveis salariais do I ao VII”, que son los más altos. Por ejemplo, en el nivel más alto el 88,2 % son puestos para ellos, 323, cuando ellas son solo 43. En el siguiente escalón son 471 mujeres frente a 1.501 hombres; uno más abajo 1.706 frente a 3.842; en el cuarto retributivo 3.692 frente a 5.561; y en el quinto se acercan, ellas 4.230, ellos 4.476.

En cambio, los puestos más feminizados son los de subdirección, gestión comercial o administrativos/comerciales y sus niveles de sueldos van del VI al XIV, “a maioría por baixo do nivel VIII”. Esto, según CIG-Banco, se traduce en una brecha salarial entre hombres y mulleres que se agrava “porque, ademais, a estrutura salarial sectorial e das empresas, caracterízase pola existencia de complementos de posto”. El sindicato denuncia ahora que la situación, lejos de mejorar, amenaza con ir a peor después de que la patronal de las antiguas caixas de aforros, la CECA, que integra a Abanca, Caixabank, Bankia, Kutxabank, Unicaja, Ibercaja, Liberbank, Caixa Ontenyent, Caixa Pollença y Cecabank, “pretende aproveitar a crise provocada pola pandemia da covid-19 para recortar dereitos laborais, principalmente ás traballadoras”, con el nuevo convenio que llevan 18 meses negociando. Valoran convocar movilizaciones contra estos “recortes machistas”.

Barreras a la carrera profesional de las mujeres

La Federación de Banca de la CIG explica en un comunicado que las entidades crearon puestos de gestión comercial, muy feminizados, no regulados en el convenio y con niveles salariales inferiores a las plazas de subdirectoras. Con la pretensión de eliminar ahora las subdirecciones en el nuevo convenio, “o novo teito de cristal nestas entidades serían os postos de xestión comercial”. Además denuncian que la CECA pretende que cuando una persona sea cesada pierda el nivel salarial anterior, “polo que a súa proposta de desaparición das subdireccións levaría a unha reclasificación á baixa das compañeiras”.

Añaden también que la patronal pretende introducir recortes en la carrera profesional por experiencia, que va de los niveles XIV al VIII y son los que perciben la mayoría de las trabajadoras. CIG-Banca subraya que esta decisión afecta a 15.473 mujeres (64,73 %) y a 8.429 hombres (35,26 %), “polo que un recorte nesta retribución impacta fundamentalmente nos salarios das traballadoras”.

Tampoco quieren que se pierda de vista que en la prpuesta de convenio para los bancos de la CECA se propone añadir un criterio subjetivo en el ascenso por experiencia que requiere el informe de un cargo superior, “cando hai un nesgo de xénero nas políticas laborais, como demostra a escasa presenza das mulleres nos postos de libre designación, de xeito maioritario cubertos por homes”.

Más flexibilización horaria

CIG-Banca denuncia que cuando la patronal habla de flexibilidad en realidad busca “horarios sen límite que poden ser cambiados a diario polo sistema de cita previa coa clientela”, que, de nuevo, afectan a puestos de gestión comercial, los más feminizados. Algo que ya ha obligado, por el aumento de trades laborables, “a un incremento de compañeiras con menores a cargo que se viron na obriga de pedir redución de xornada e salario para poder conciliar”.

Supresión del plus de convenio y la antigüedad

En su estudio CIG-Banca analiza que la intención de CECA de suprimir trienios y no pagar el plus de convenio afectará en mayor medida al personal que hoy no cobra nada de antigüedad, “ás persoas que están entre os niveis VIII e XIV, das que un 64,73 % son mulleres”. Apuntan que, además, la patronal quiere eliminar del convenio la ayuda de estudios para personas con hijos con necesidades especiales, “o que ademais de ser unha medida antisocial é un complemento lineal, polo que a súa desaparición contribuiría a ampliar a fenda salarial existente entre mulleres e homes”.

Movilidad geográfica hasta 50 km diarios

Los bancos asociados a la CECA, según la federación sectorial del sindicato nacionalista, intentan ampliar la mobilidad geográfica para que el personal pueda mover para ir a trabajar a una distancia de 50 kilómetros “sin que se considere a existencia de traslado e sen compensar gastos”. Aquí todos los afectados, además de perder dinero, ven crecer el riesgo de un accidente in itínere y elevan el tiempo de desplazamiento.