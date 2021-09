CIG e Anpas protestan polos recortes de profesores

descontento. CIG-Ensino e Anpas Galegas queren manifestar o seu descontento e indignación ante “os recortes de persoal docente e incremento de ratios que a Consellería de Educación está levando a cabo sen ter en conta a pandemia”. Queren tamén recordar ao profesorado e ás familias a necesidade de reaccionar ante o desmantelamento progresivo do ensino público.

O protocolo recentemente aprobado na reunión da Conferencia Sectorial de Educación e o Ministerio de Educación coas distintas consellerías de Educación supón 1,2 metros dentro das aulas en todas as etapas educativas de secundaria, FP e ensinanzas especiais e o mantemento do grupo burbulla en infantil e primaria. Como xa se denunciou reiteradamente desde a CIG-Ensino, manifestan que “os criterios adoptados de cariz exclusivamente económico fan caso omiso das recomendacións científicas que alertan sobre a incerteza coa que vai comezar o curso escolar”.

As entidades convocantes consideran que o que se debe facer en Infantil e Primaria é limitar ao máximo as ratios e, como mínimo, manter todos os desdobres autorizados no curso pasado, así como as contratacións de profesorado de apoio necesario. Pola contra, a decisión da Xunta de pechar 127 aulas, colexios ao completo e reducindo docentes no rural “bota por terra a mellora das condicións de traballo e do proceso de ensino aprendizaxe, e polo tanto da calidade do ensino, que se fixeron evidentes nomeadamente nos centros do rural durante a pandemia dadas as súas baixas ratios”.

Polo que respecta ao ensino secundario, a CIG-Ensino denunciaba nun estudo realizado durante o pasado mes de xullo (sobre arredor do 50% dos centros galegos) o recorte sen precedentes nos cadros de persoal docente para o curso 2021/22. “Denunciábase neste estudo que cando menos se prevía un recorte de 435 prazas con respecto ao ano pasado. Esta cifra incrementaríase se o estudo se fixese sobre a totalidade dos centros, evidentemente”, din e fan un chamamento a participar na mobilización convocada para o próximo mércores, 8 de setembro. REDACCIÓN