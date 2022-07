Cinco meses llenos de puntos ciegos y lagunas

El 15 de febrero de este 2022, hace tan solo cinco meses aunque bien parece que hayan pasado más, ocurrió lo peor que puede pasar en el medio del océano: el naufragio del pesquero ‘Villa de Pitanxo’. Solo tres supervivientes y una multitud de familias desoladas ante los cuerpos perdidos en el fondo del mar de sus allegados, desaparecidos entre la voracidad de las aguas de Terranova, en Canadá, las mismas que doblegaron al grandioso Titanic.

La primera versión acerca del hundimiento del buque la ofreció el propio capitán, Juan Padín, uno de los tres supervivientes. Aseguró que el pesquero se había hundido por los golpes de mar que lo escoraron, después de sufrir una parada en el motor principal durante una maniobra de virada del aparejo. El Pitanxo se quedó a merced de las olas sin motor ni gobierno, por lo que rápidamente fue engullido por el mar.

Y, aunque al principio otro de los marineros supervivientes, Samuel Kwesi, de Ghana, respaldó el relato del patrón, no tardó en ponerse en entredicho esta versión por parte del propio marinero. Tras denunciar presiones, aseguró que el motor del buque no se paró repentinamente, sino que las maquinillas que recogen el aparejo dejaron de funcionar bien, tensando, pero no recogiendo, lo que provocó la escora del barco.

Indicó que gritaron al capitán que soltara los aparejos, pero que este se negó y que después, con el buque muy ladeado, el motor se paró y se incrementó la escora de babor. Además, negó que el capitán ordenase ponerse los trajes de superviviencia, pese a que él y su sobrino sí los llevaban puestos.

Fue el pasado 6 de junio cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno procedió a interrogar a los tres supervivientes del naufragio: Juan Padín, en calidad de investigado por indicidos de, tal y como indicó la Fiscalía, hasta 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores; y su sobrino y Samuel Kwesi, como testigos.

En el programa En boca de todos, de Cuatro, se filtraron parte de las declaraciones en la Audiencia. “Samuel no fue ni a coger el traje de supervivencia”, dijo el capitán del ‘Villa de Pitanxo’, que aseguró que intentó evitar que el barco se hundiera y que dio la voz de alarma cuando vió que ya no había remedio. Por su parte, Samuel aseguró en su intervención que hubo tripulantes que gritaron a Padín ‘¡Arría el cable! ¡Arría el cable! ¡Arría el cable! Y él no nos hizo caso. Incluso algunos le llamaban asesino y decían ‘¡Nos quieres matar!’”. Al reconocer que ya no había nada que hacer, según Kwesi, el patrón les gritó “’’Arriba! ¡Subid arriba! ¡Subid al puente hostia1’”. Y fueron a buscar los trajes de supervivencia, cuando “ví que Eduardo (el sobrino de Padín) lo llevaba”.

Ya en la balsa, según precisó, “entraron nueve (tripulantes) y solo llevaban el traje el capitán y su sobrino. Yo le pregunté por las ayudas térmicas de la balsa, pero me dijo que no llevamos”. También aseguró que el capitán le presionó para respaldar su versión, afirmándole que “si queríamos ir antes a España, teníamos que decir lo mismo”.

Desde luego, lo que sucedió de verdad es algo que solo saben estos tres supervivientes y que, quizá, nunca llegue a descubrirse. Por el momento, más allá de las versiones contradictorias, hay muchos interrogantes todavía por responder en el misterio que rodea al hundimiento del ‘Villa de Pitanxo’.

Una de las cuestiones que siguen coleando tantos meses después del trágico suceso es: ¿Faenaba en un área prohibida? La última señal del pesquero se emitió desde las coordenadas 46º50’3”N - 46º39’6”W. Y uno de los dispositivos que deben llevar a bordo los pesqueros con eslora igual o superior a doce metros, como era este el caso, es la caja azul (sistema de control), que se supervisa desde Madrid, en el Centro de Seguimiento de Pesca del Ministerio que dirige Luis Planas. Para el departamento, la zona era la correcta en relación con su actividad en esa marea, que estaba dirigida a la captura de fletán y raya, motivo por el que el patrón del Pitanxo no fue apercibido desde el centro de control. Así, aunque la zona en la que se encontraba sí era un área vedada, solo lo era para la especie de camarón boreal.

Otra de las grandes incógnitas es si realizaron antes de embarcar el simulacro de evacuación, que es donde se les enseña a los tripulantes cómo proceder en caso de emergencia y un protocolo de mantenimiento de los trajes técnicos. La armadora, Pesquerías Nores, asegura que sí, y que este se produjo el 25 de enero en el puerto de Marín. Según la documentación aportada a Inspección de Trabajo, estas pruebas duraron 50 minutos. Sin embargo, ninguna de las comunicaciones de los marineros a sus familiares nombraba este test. Además, al menos un tripulante embarcó con posterioridad a dichas y supuestas pruebas, por lo que es imposible que hubiese estado en el simulacro. También hay otros marineros que fueron dados de alta en la Seguridad Social después de ese día. Por si esto no fuese suficiente, en Capitanía Marítima de Marín no consta ninguna solicitud del Pitanxo para la realización de un simulacro el 25 de enero.

Con todo, la clave sigue siendo saber qué pasó con el motor. Ni los datos de la caja azul ni de posicionamiento AIS reflejan una parada de motor ni un retroceso por la tensión del aparejo, que es la versión que apuntó el patrón del barco. De hecho, el Pitanxo pasó de 2,6 nudos a 4,4 en solo cuatro minutos, y fue 60 segundos después cuando Padín lanzó el aviso de SOS.