Clamor unánime en el BNG por la continuidad de Ana Pontón

Hay una cuestión clara en el núcleo duro y en la militancia del Bloque Nacionalista Galego: no hay otra líder como Ana Pontón. El anuncio de la portavoz nacional de que necesitaba abrir un periodo de reflexión pilló a muchos por sorpresa. Sin embargo, en el seno del nacionalismo gallego hay tranquilidad. Están convencidos de que una vez que pase este tiempo de meditación, Pontón seguirá pilotando la nave para tratar de conseguir el objetivo más ambicioso: liderar el cambio en Galicia y tratar de presidir la Xunta.

Varias fuentes indican que “hai apoio total ao liderado de Ana Pontón”, y no se plantean un escenario en el que ella no sea la portavoz nacional y candidata en 2024. En todo caso, remarcan que la “humildade” que exhibe planteándose si ella es o no la figura adecuada, engrandece a la líder nacionalista.

APOYO TOTAL. En las redes sociales, después de su anuncio, y en las conversaciones mantenidas en las horas posteriores a que saltara una noticia que ha causado cierto revuelo, compañeros y militantes han expresado un apoyo total a Ana Pontón. Hay unanimidad.

Pese a esta cuestión formulada de tipo personal, “non cabia nada, hai case unanimidade aplastante de apoio”. Es un planteamiento que se repite entre varia fuentes que hablan “do sentir unánime da dirección e da militancia” alrededor de su figura. “O que opina a xente o sabemos todos. Hai unanimidade”, agregan otras voces.

LÍDER PARA EL CAMBIO. Pontón Mondelo abre un periodo de reflexión en un momento en el que toca cambiar de ciclo político. Atrás quedan cinco años muy intensos y de enorme desgaste. Desde rescatar a un partido que “estaba ao borde do precipicio” en 2016 a llevarlo “ao seu mellor momento”.

Pero en el nacionalismo no quieren autocomplacencia, y son conscientes de que “hai unha exixencia moi grande”. Pontón, tal y como apuntan, “ten claro que o obxectivo agora ten que ser aspirar a gañar”.

Y el sueño de encabezar un gobierno pasa por la continuidad de Pontón al frente del Bloque. No en vano, señalan que “non é que sexa o principal valor político do BNG. O é do conxunto da alternativa a Feijóo”. En este sentido, añaden que “os sectores que queren o cambio saben que a posibilidade pasa por Pontón”.

Y van un poco más allá al señalar que “incluso no electorado do PP non crea animadversión, como pasaba con Beiras. É das cousas que máis preocupan no PP”.

Otra de las voces da un argumento similar, al indicar que “ten moi boa valoración externa, e atrae a xente que non votaría nacionalismo”.

“Somos moi tendentes a poñer en valor os liderados colectivos, pero a política necesita liderados que encarnen eses ideais, esas figuras son claves para conectar coa xente”. Y esa figura es la actual portavoz nacional, a la que se debe “en gran medida” la situación del partido.

Por eso, la posibilidad de una renuncia “causa desacougo” y admiten que “sería una situación complicada”. Explican que en la asamblea del 7 de noviembre se elige al portavoz, y que “sempre os portavoces foron candidatos”. “Si o deixa, o deixa todo”, advierten

HUMILDAD. Varias de las voces consultadas ponen en valor que Pontón quiera abrir este tiempo de reflexión pese a tener viento de cola y el apoyo del partido, de la militancia y de fuera de la esfera nacionalista. Esto “quere dicir que non se fan as cousas de forma automática”

Declaran que “é meritorio que faga esta valoración fronte a asentarse no cargo”, aunque entienden que necesite replanteárselo porque “un cargo desas características ten repercusións na vida familiar e persoal moi intensas”.

Recuerdan que, en estos cinco años, Pontón se ha vaciado por rescatar al partido y por llevarlo a sus cotas más altas, así que “ten todo o dereito do mundo” a meditar si quiere seguir al frente o no. Añaden que “é suficientemente responsable para saber que é o mellor”.

Destacan que “ningún político nas súas circunstancias faría eso”. Por eso, ponen en valor que haya tenido “a humildade de pensar que igual non debe seguir” lo que, a su juicio, “demostra que é moi responsable”.

POCAS DUDAS. Pese a que el anunció sorprendió a la mayor parte del entorno de Pontón, después de una decisión muy meditada pero tomada con la máxima discreción, hay pocas dudas de que vaya a seguir al frente del partido, y confían en que, tras el periodo de reflexión, se anime a ir a por el ambicioso reto de ser la primera presidenta de la Xunta.

En los mensajes de agradecimiento que se le transmitieron a la líder, tanto en la reunión, con emoción incluida, como en redes, todos cerraron filas con la política de Sarria, sea cual sea su decisión.

“Non teño dúbida de que vai seguir sendo a candidata, espero que sexa así”, afirman unos. Otros son más tajantes: “Non poño ningún escenario que non sexa de Ana como candidata” y apuntan que la ven “capacitada e decidida a dalo todo por este obxectivo”. “Nin de broma ninguén no BNG contempla unha posibiliade que non pase por Ana Pontón de candidata”.

Una tercera persona asegura que tiene “a percepción” y “confianza absoluta” en que seguirá.

Por eso tampoco nadie se plantea hablar de nombres alternativos en una formación que ha crecido bajo imagen y semejanza de su portavoz nacional. “Hai moita xente moi preparada, é un proxecto común e colectivo”, manifiestan, aunque asumen que sería complicado encontrar un remplazo en una figura que va mucho más allá del BNG y que es la gran amenaza para el PPdeG.