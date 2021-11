Clima y vejez incrementan el consumo gallego de opiáceos

El clima gallego (normalmente frío y húmedo, caracterizado por la inestabilidad) sumado al envejecimiento poblacional de Galicia (mayor generacionalmente cada año que pasa) son las dos principales respuestas a una breve pregunta que oculta un grave problema: ¿por qué somos la CCAA que más opiáceos distribuye y, consecuentemente, en la que se consumen más estos fármacos? Dicha contestación, abordando un tema que EL CORREO GALLEGO trató la pasada semana, llega por parte de la Sociedad Gallega de Rehabilitación y Medicina Física, entidad desde la que evidencian cómo resolver este conflicto y que pasa, en gran parte, por “cuidarse a uno mismo”.

Su presidente, Jacobo Formigo, explica en declaraciones a este periódico que la aparición del asunto en los medios puede ser “una oportunidad importante para ver el problema de fondo” e intentar ofrecer “una perspectiva y una solución positiva” de este. Y es que, como avanzó hace unos días un reportaje de esta casa, Galicia se posiciona a la cabeza en el consumo de opiáceos (en compañía de Cantabria y C. Valenciana) y es sitúa como la segunda autonomía con la mayor dosis por habitante y día (DHD) de fentanilo: un analgésico fuerte y sintético, similar a la morfina pero que es entre 50 y 100 veces más potente.

Ante los datos, extraídos del Plan de optimización de la utilización de analgésicos opioides en dolor crónico no oncológico en el Sistema Nacional de Salud, autorizado el pasado mes de septiembre por el Ministerio de Sanidad, el responsable de Sogarmef habla de un conflicto “más global” y que, a nivel gallego, responde a una serie de condicionantes. “Sabemos que hay un problema, sabemos que en Estados Unidos hay un problema de consumo de opiáceos, en Europa no tanto, pero en Galicia sabemos que está empezando a haber más consumo por unas circunstancias determinadas”, apunta.

Al respecto, Formigo hace referencia a “dos razones fundamentales” por las que cree que aquí se toman más opiáceos. “Una es el envejecimiento poblacional”, comenta el experto en Medicina Física y Rehabilitación, quien en este sentido evidencia que nuestra sociedad “tiene más dolores de huesos” y que los dolores articulares “por culpa del desgaste” son “la causa principal de dolor crónico no oncológico”.

El otro motivo, prosigue, sería “el clima”. “La cordillera cantábrica tiene un clima que es húmedo, cambios de tiempo, a veces frío, a veces no tanto frío, no hay calor aquí habitualmente...”, manifiesta el especialista, subrayando que los estudios científicos han demostrado ya que “aunque se tenga el mismo grado de artrosis”, esta “duele más cuando las condiciones climatológicas son propias de la cordillera cantábrica”. De ahí que tanto Cantabria como Galicia sean dos de las tres CCAA donde más se consumen estos analgésicos. No obstante, en el caso de C. Valenciana, Formigo desconoce si existe una relación temporal.

ÚLTIMA OPCIÓN ANTE LA FALTA DE RESPUESTA A OTROS TRATAMIENTOS. Por otro lado, según el presidente de la Sociedad Gallega de Rehabilitación y Medicina Física, sí que “es cierto” que se consumen aquí más opiáceos, y también es verdad que “desde el punto de vista farmacéutico hay muchas dosis de fentanilo”, pero recuerda que hay muchos pacientes que “vienen a la consulta y tienen un problema y hay que intentar darle una solución”.

En esta línea, señalando que muchos de estos dolientes al ser mayores les duele más y evidentemente se quejan, apunta que en “ciertos casos” hay opioides que “tienen indicación”. No el fentanilo, puntualiza, pero sí otros opiáceos que se pueden dar si las personas que precisan ese alivio no logran una respuesta eficaz con sus tratamientos anteriores.

Sobre la actividad de las unidades del dolor, donde distintos especialistas prestan apoyo asistencial a pacientes con diferentes cuadros dolorosos complejos, Formigo cree que la solución no pasa en exclusiva porque los afectados “vayan a atención especializada en técnicas muy avanzadas”. Además, recuerda que alguna, como “el bloqueo facetario”, ya no está recomendada al no ser útil.

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES: EJERCICIO FÍSICO COMO HERRAMIENTA “VITAL” PARA REBAJAR LOS ANALGÉSICOS. A sus ojos, lo que sí es una buena “clave” a fin de reducir el consumo de opioides es la realización de ejercicio. Es “la solución que más respaldada por la evidencia está”, manifiesta el experto, quien afirma que esta puede descubrirse en detalle en las Directrices de la OMS sobre Actividad Física y Hábitos Sedentarios, publicadas por la Organización Mundial de la Salud el pasado 2020 y que incluyen en su última versión consejos para personas con enfermedades crónicas.

“La solución principal es el cuidarse a uno mismo”, añade Formigo, comentando que este “es el mecanismo principal para la disminución del consumo de analgésicos” y que, por la contra, la solución nunca debe pasar por culpabilizar a los pacientes de que son unos adictos.