“Coido que haberá un antes e un despois da pandemia, no ámbito económico e social”

Vostede fundou a Academia Xacobea, que tamén preside. Os Académicos de Número son todos persoas de acreditado prestixio. Séntese satisfeito?

Eu, xunto con 8 persoas máis fundamos a Academia Xacobea. Tiven a honra de coordinar e presidir o comité de Académicos constituíntes, elaborar os estatutos e levar a cabo a tramitación ante a Xunta de Galicia.

Síntome moi satisfeito de haber participado na creación de esta institución, que conta con Académicos de distintas Universidades do Camiño de Santiago en España, en Europa e outros países do mundo.

Cales son os obxectivos a curto prazo?

De acordo cos seus estatutos fundacionais e a lexislación reguladora das academias, os nosos obxectivos son: a promoción e desenvolvemento da investigación, estudo e divulgación do Camiño de Santiago, así como a promoción e difusión dos valores universais que lle son propios, e o asesoramento a Administración en estas materias.

En consecuencia os nosos obxectivos a curto prazo, son a promoción e investigación do fenómeno Xacobeo, de acordo coas directrices do Goberno de Galicia, de cara ao Xacobeo 2021.

Neste senso, estamos organizado o I Congreso Mundial Xacobeo, para xuño do ano 2021, e a edición dun interesante libro do que seremos autores varios Académicos.

No mes de decembro, entregaremos o premio literario, nesta ocasión dedicado ao ensaio.

Ante un novo e con incerteza Ano Santo, que ten previsto organizar?

Como xa dixen, estamos organizando o I Congreso Mundial Xacobeo, no que participarán ponentes do distintos países do mundo, e convocaremos o II premio de novela Camiño de Santiago, ademais das actividades ordinarias da Academia.

O coronavirus condiciona as nosas vidas, tamén á Academia?

Si, ata tal punto nos condiciona que tivemos que anular o I Congreso Mundial Xacobeo, previsto e organizado para maio deste ano, e pasalo a xuño do 2021.

Que se pode facer nun mundo tan desigual con millóns de persoas desnutridas, desprazadas, enfermas e sen recursos tras a pandemia?

É preciso incidir especialmente en valores fundamentais nunha sociedade civilizada, como é a solidariedade e apoio a os máis necesitados, unha tarefa na que deben implicarse as administracións públicas pero tamén a sociedade enteira.

Para quen o seu aplauso nestes meses negros e quen merece o seu rexeitamento?

O meu aplauso, sen lugar a dúbida, para todo o persoal sanitario, corpos e forzas de seguridade, protección civil, e demais institucións que colaboraron e colaboran na erradicación desta praga.

O meu rexeitamento, para os negacionistas e todos os que, a título individual ou colectivo, desatenden as instrucións e recomendacións de comportamento nesta grave situación.

O uso das máscaras levanta polémica en certos ámbitos. Parécelle que as medidas adoptadas son as máis convenientes para “salvarnos” do virus?

Sen ser técnico na materia, creo que as medidas adoptadas están baseadas en criterios médicos e polo tanto, deben ser as axeitadas, entre elas, a de usar a mascara.

Teme que as consecuencias económicas poidan variar substancialmente a nosa existencia?

É evidente que esta pandemia terá consecuencias, non solo na saúde, senón tamén no ámbito económico e social. Estas consecuencias, serán mais ou menos graves, en función do acerto nas medidas a tomar para facerlle fronte. Aínda así, coido que haberá un antes e un despois da pandemia, no ámbito económico e social.

Cre que, como indica unha enquisa, os mozos de hoxe vivirán peor que seus pais?

Posiblemente si, e non solo por cuestión da pandemia, senón por outras, como é a irrupción da robótica e a intelixencia artificial no ámbito da produción e da economía en xeral, ademais de ter que facer fronte as ameazas e consecuencias do cambio climático.

En que orde de preferencia situaría familia, profesión, estudo, relevancia social ou amigos?

Familia, estudo, amigos, profesión e relevancia social.

Dentro das súas responsabilidades, en que proxecto está centrado?

No día a día e na elaboración do próximo libro da Academia Xacobea.

Algunha persoa tivo influencia en momentos clave da súa vida? Cal é o mellor consello que recibiu e de quen?

Tiveron influencia na miña vida, especialmente os meus pais e a miña dona.

Quizais o mellor consello que recibín foi cando os meus pais, modestos labregos dunha aldea da provincia de Ourense, e con cinco fillos, me aconsellaron que fora a facer o ingreso para estudiar o bacharelato.