Comesaña avanza que aumentan a 1.388 las nuevas plazas del Sergas

La consellería de Sanidade incorporará más de 115 millones de euros como fondos estructurales que el pasado año eran fondos covid en el capítulo de personal, “o piar sobre o que se sostén o noso sistema sanitario”, de sus Presupuestos, pudiendo “dotar de máis prazas estructurais” al Servizo Galego de Saúde (Sergas). Así lo avanzó este viernes su titular, Julio García Comesaña, indicando que dicha partida ascenderá un 6 % respecto al último ejercicio. Asimismo, dijo que la subida es “especialmente sustancial” para los trabajadores de Atención Primaria, a quienes destinarán 45 millones (un 9 % más).

En su intervención durante la Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos del Parlamento de Galicia, el responsable de la cartera sanitaria gallega resaltó que esta “cifra de novas plazas dotadas” crecerá a los 1.388 puestos: 6 nuevos dentro del plan de hospitalización a domicilio, 43 previstos en el plan de salud mental, 109 para Atención Primaria (28 para farmacia y 81 de enfermería), 162 de formación, otras 86 de consolidación de personal que supera los tres años de vinculación a través del contrato de continuidad (20 profesionales médicos y 66 de enfermería); y 982 temporales “destinadas a dotar de emprego estable a máis de 400 efectivos e persoal facultativo, preto de 300 de enfermería, máis de 180 auxiliares de enfermería e 90 doutras categorías”.

El conselleiro, que destacó que el presupuesto total de su cartera aumentó un 6,2 % en “orzamento estructural respecto a 2020 (268,7 millones más, según sus cálculos) hasta alcanzar los 4.589 millones (si bien es cierto que en el pasado periodo hubo 4.587 millones de los que unos 267 fueron fondos covid), señaló que este último año las prioridades eran “conter o virus”, algo que considera que “cumpriuse”. Ahora, añadió, toca “seguir traballando” en aspectos tan importantes como la citada Atención Primaria, pero también hacia la salud mental, el seguimiento de crónicos o la actividad quirúrgica, dijo entre otros ejemplos.

Precisamente en relación a Atención Primaria, y ante el déficit de personal, Comesaña resaltó una propuesta con la que buscan crear una nueva categoría de facultativo especialista de la rama. Asimismo, apuntó que continuarán trabajando en la reorganización de este nivel asistencial, adaptándolo a la situación sociodemográfica, e implantarán un nuevo modelo de gestión integral “a demanda”. En esta línea, liberarán al personal médico de familia del trabajo más burocrático y además proponen la incorporación “de novo persoal médico técnico de saúde”. “Permitiremos así que médicos titulados que aínda non completaron a súa especialidade poidan ser contratados polo Sergas para apoiar ao médico de familia”, añadió.

INVERSIONES POR VALOR DE 350 MILLONES. En cuanto a los presupuestos destinados a inversiones, se consolidan los más de 350 millones que se invirtieron el pasado año (contando con fondos covid) y Sanidade avanzará hacia un proyecto “ambicioso” que ha bautizado como “a octava área sanitaria” y que “suporá ter unha infraestrutura que permita a todos os centros sanitarios traballar en rede e recibir o apoio e reforzo a través do uso do Big Data ou Intelixencia Artificial, non só no tratamento de pacientes, senón tamén en mecanismos predictivos que nos permitan anticiparnos á enfermidade”, evidenció García Comesaña.

A ello se suman los grandes proyectos de obras hospitalarias. En este 2022, la consellería invertirá 35,6 millones en el Gran Montecelo (Pontevedra), el más beneficiado. Tras este el CHUO (Ourense) con 21,8 millones; continuado por el CHUF (Ferrol), 14,5 millones; el Chuac (A Coruña) con 9 millones; y el CHUS (Santiago), 8,2 millones. Del mismo modo, 9,4 millones irán para el área de Vigo (3,7 M para el Meixoeiro y 5,7 M para el Álvaro Cunqueiro) y, asimismo, habrá “investimentos para todos os hospitais comarcais” por valor de varios millones.

100 MÁS EN TRANSFERENCIAS. Sanidade también destinará 3,7 millones a la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde; otros 25,7 a la Axencia Galega de Doazón; 71 millones a la Fundación Urxencias Sanitarias 061; así como siete más a la Fundación Galega de Medicina Xenómica.