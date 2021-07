Comesaña: “Tenemos gente mayor con doble pauta de vacuna en planta hospitalaria”

“La situación en Galicia sigue siendo preocupante, sigue creciendo el número de positivos y los datos siguen en tendencia creciente”, aseguró este viernes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Indicó, también, que “la situación de los hospitales es contenida, estable, apenas cambia, lo que es una noticia importante”.

Con todo, realizó un nuevo llamamiento a la “prudencia”, porque “no hay que relajarse”, e insistió en que las medidas básicas como el uso de la mascarilla en interiores y la distancia social sigan respetándose tanto entre vacunados como entre no vacunados. Dicho esto, aseguró que en Galicia “se van a seguir manteniendo los criterios de limitar la movilidad solo en casos imprescindibles”.

Recordó, también, que “la gente joven no está libre del virus, que sigue ahí y hay que tenerlo en cuenta”. Y, aunque no padezcan los efectos más graves del virus, “sí puedes contagiar a sus padres y abuelos, pese a estar vacunados”. “Tenemos pacientes ingresados en planta, gente mayor, con doble pauta, pero que, como sabemos todos, la vacuna no tiene el 100 % de efectividad y un chico joven puede contagiarlo”, alertó, pese a que dejó claro que “hay un porcentaje de hospitalizados mucho más alto entre la gente joven, afortunadamente”.

Por este motivo, insistió en que los más jóvenes, sin vacunar, deben asistir a los cribados cuando son llamados. “Galicia es de las comunidades que más pruebas diagnósticas realiza, pero en esta temporada, lo que pasa es que a pesar de convocar a mucha gente, los porcentajes de participación son muy bajos”, recordó. Además, indicó que para aquellos que no dispongan de tiempo, también está en marcha el sistema de cribado en las oficinas de farmacia, donde “cualquier puede solicitar un tubo y depositar ahí la muestra de saliva para llevarla al día siguiente”.

PRECINTAR SOLO LAS PLAZAS Y PARQUES DONDE SE HACE BOTELLÓN, NO TODOS. Respecto al precintado de parques y plazas, Comesaña recordó que “se trata de precintar aquellos espacios que todo el mundo conoce en villas y pueblos y que son donde se realiza el botellón”. “No estamos hablando de cerrar todos los parques y todas las plazas, porque, evidentemente, no sería el objetivo de esta norma, pero sí de ir reorientando la actuación sobre aquellos sitios donde se produce más aglomeración de gente joven, que luego pueden trasladarse a otros y, por tanto, habrá que trasladar allí también ese cierre”, precisó.

El conselleiro recordó, asimismo, que “no tenemos asociado a día de hoy en Galicia la situación actual al ocio nocturno, porque solo lleva una semana abierto”. Entiende que en comunidades que lo tienen abierto desde hace más tiempo pueda establecerse una relación de causa-efecto, pero no es el caso de la gallega.

Además, sobre el toque de queda, indicó que, en estos momentos, “hay un porcentaje muy alto de población vacunada, que puede tener una movilidad muy limitada (de imponerse), algo que nos parece muy complicado”. “Queda poco tiempo, pero se necesita mantener un pequeño esfuerzo mientras tanto”, dijo.