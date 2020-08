Comienza la vendimia en la Denominación Ribeira Sacra

Santiago. La bodega Ronsel do Sil, de la zubzona Ribeiras do Sil, inicia hoy, salvo imprevistos de última hora, los trabajos de recogida de uva de variedades puntuales en determinadas parcelas. Entre tanto, técnicos del Consello Regulador de la Denominación de Orixe Ribeira Sacra, realizan los controles de maduración que ayudarán a fijar una fecha oficial para el inicio generalizado de la vendima en esta Denominación. En esta campaña en que lo viticultores y bodegueros se enfrentan al reto de la recogida de uva garantizando la seguridad frente a la covid-19, el estado sanitario de las uvas promete ser óptimo, aunque se prevé que no sea una vendimia tan abundante como la anterior, pudiendo este año no llegar a los 6 millones de kilos de uva al darse algunas enfermedades puntuales en las viñas. ecg