Comunicación en territorio afgano: con precisión total y también “acento gallego”

Esta era la quinta misión que hacía, tras haber viajado tres veces a Bosnia y una cuarta a Irak: “El día que dije que me iba, te das cuenta de qué significa la tristeza en el rostro de una madre”. “Para ellos es más difícil que para nosotros, a veces no llegan a entenderlo, muchas veces tienes que explicarles la situación y que entiendan que es tu trabajo. Es importante que te apoyen para poder afrontarlo. Al final, así lo hicieron, sacando la fuerza de donde no la tenían, fueron positivos y estuvieron a mi lado en todo momento”, resalta Marta Canitrot Márquez, brigada de la Brilat. Entonces le esperaba su siguiente destino. Afganistán.

Allí, la militar estuvo once meses en total, casi cuatro en 2005, entre agosto y noviembre, como parte de un Grupo Táctico que acudió para garantizar la seguridad ante las elecciones que tendrían lugar aquel 18 de septiembre. Volvería en octubre de 2012, con el contingente Aspfor XXXII, hasta completar su misión en marzo de la posterior primavera. Ya en 2013.

Canitrot, experta en transmisiones, tenía como principal encomendación trabajar con los equipos de telecomunicaciones que se encontraban en el denominado Centro de Comunicaciones. El espacio citado sirve como enlace a “todas las patrullas que están realizando sus misiones fuera de la base, con otras bases de la coalición y con nuestras unidades en España”, cuenta sobre esta tarea de gran responsabilidad en la que un pequeño fallo “puede suponer muchos problemas”.

“Es un trabajo que no se ve pero que es muy importante para ejecutar la misión”, indica asimismo, destacando que un error se podría traducir en “no llegar a tiempo a un incidente” o “no poder informar” a los mandos operativos. Las dos veces que estuvo en el territorio afgano prestó la misma labor, siendo la única diferencia su zona de despliegue.

“En la primera misión estuvimos en la localidad de Herat, en una base internacional con más países de la coalición y en la segunda estuve en la ciudad de Qala i Now, en una base ya española”, detalla la militar de la Brigada “Galicia” VII. Lo que más le sorprendió al llegar, además de la pobreza del país, fue la situación de las mujeres: un enorme choque de culturas. Aun sabiendo “que es su forma de vida” es “difícil” comprenderlo desde nuestro punto de vista, comenta la soldado.

La primera vez que abordó en Afganistán tuvo la desgracia de coincidir con el siniestro que se llevó la vida de 17 militares españoles (10 de los cuales eran gallegos). “Sin duda fue mi peor momento”, incide Canitrot, señalando que estaban participando en otra operación cuando les comunicaron que el helicóptero nacional había sufrido un accidente al sur de Herat.

“Ese día fue el peor de mi vida. Es muy duro ese momento allí y muy duro para las familias que están en España; la incertidumbre de cada familia y la necesidad de saber cómo estás”, lamenta la brigada, quien entonces solo deseaba contactar con la suya para decirle que no iba en aquella aeronave. “Fue muy duro, es un recuerdo que no puedes olvidar”, sentencia.