Con incertidumbre y pesimismo afronta el sector alimentario las fiestas navideñas

···Rosa Carabel, reconoció que la situación actual es “complicada” en un entorno marcado por la inflación derivada de la guerra de Ucrania, y ha subrayado que la distribución está haciendo un esfuerzo “muy relevante” por contener la subida de precios en el mercado. En este escenario, Carabel reconoció que “Eroski ha subido los precios al igual que el resto de la distribución, pero bastante menos que otros; la inflación media que hemos trasladado a nuestros precios de venta puede estar entorno al 10%, pero esto no se ha trasladado a la cesta media de los clientes, que se ha incremetado en 3,5 puntos”, “Si no hay más subida es porque no estamos siendo capaces de trasladarlo al mercado. Es un mercado muy competitivo, los incrementos de costes de tarifa no han parado y los proveedores siguen llamando a la puerta con la necesidad de incrementar los precios de costes de los productos que nos venden”, señaló la CEO de Eroski