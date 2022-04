Con una pastilla y dieta podría llegar a tratarse y prevenirse la fibrosis hepática

El hígado graso es una enfermedad de la que no se sabe mucho, pero el 25 % de la población, es decir, una de cada cuatro personas en el mundo, seguramente tú o yo, lo padecen o lo van a padecer. Pero, a pesar de que casi todo el mundo tiene hígado grado, solo una parte de las personas desarrollan fibrosis y se desconoce cuáles son los pacientes que finalmente la desarrollarán, por lo que se hace imposible predecirlo.

Así nos explica a EL CORREO Marcos Fernández, investigador del CiMUS, la situación actual de esta patología. Él y su equipo, han descubierto la importancia de la proteína CPTA1 en el desarrollo de la fibrosis hepática. “Llevamos cinco o seis años investigando esto y en este proceso nos hemos dado cuenta de que todo el mundo investigaba sobre la parte inflamatoria, sobre qué molécula se unía al receptor, los linfocitos, toda esa parte más molecular”, pero, sin embargo, “nadie había prestado atención a que estas células tienen que comer y nadie se centraba en lo que comían, si azúcares, si lípidos... Así que nosotros estamos intentando sacarle partido a eso”.

Y de este modo han hecho que las células hepáticas no solo se conozcan a nivel inflamatorio, sino también a nivel metabólico, abriendo a medio plazo dos vías de tratamientos posibles: “la primera –como indica– pasa por desarrollar un fármaco y producirlo, en forma de pastilla” para que la gente que tenga fibrosis se lo pueda tomar y reducir la fibrosis en su hígado; y, “la otra, quizá menos evidente, desarrollar una dieta personalizada”, porque la fibrosis se produce por un ácido graso que se llama ácido palmítico, “presente en productos ultraprocesados como los donuts”, y la idea sería que los pacientes con hígado graso (como es el caso del propio investigador), “recibieran esta dieta con bajo contenido en ácido palmítico, para evitar que se desarrolle la fibrosis, de forma preventiva, por así decirlo”.

Sería una manera de ayudar a una cuarta parte de la población que padece esta dolencia, lo que supondría un antes y un después teniendo en cuenta que el hígado graso “es una enfermedad de la que no se sabe mucho”, según afirma Marcos. El investigador plantea que el tiempo juega en contra, porque “gran parte de la población desarrollará hígado graso como consecuencia de estilos de vida sendentarios y del desarrollo de la obesidad, entre otras cuestiones”, mientras que “sigue siendo imposible predecir a día de hoy qué personas lo desarrollarán”.

La única herramienta para diagnosticarlo en la actualidad es la biopsia: “Te abren, te sacan una muestra de hígado y la procesan, pero esto es tan invasivo y ya el simple hecho de operar puede suponer un riesgo para la vida del paciente, al entrar en quirófano, que normalmente no se hace”, a no ser que existan sospechas, explica el investigador.

Y todo ello a paesar de que estudiando los datos a nivel epidemiológico, “se ve que cuando aparece la fibrosis, se convierte en una característica muy importante de la gravedad de los pacientes; es decir, si aparece fibrosis, seguramente va a aparecer cirrosis y, más a largo plazo, la persona se va a acabar muriendo”. Y, teniendo en cuenta que hoy hay mucha gente con diabetes e hígado graso, “eso implica que en diez años va a haber muchísima gente con fibrosis”. “Por eso queremos evitar a toda costa que aparezca la fibrosis”, asevera el experto.

Llegados a este punto, la pregunta es: ¿cómo puede saber una persona que tiene hígado graso en su vida diaria? Pues lo cierto es que resulta prácticamente imposible, porque, “de forma general, no se siente nada”. Marcos explica que, “a veces puede existir un poco de malestar en la zona abdominal, pero poco más”, y “esto es muy peligroso, porque la falta de síntomas específicos hace que un paciente aunque tenga fibrosis siga haciendo su vida, yendo a tomar sus vinos, su cocido... Hasta que un día, de repente, el hígado falla y tiene que ingresar en el hospital”. Así que, tal y como reconoce Marcos, “que no haya dolor parece súper chulo, pero es un arma de doble filo y puede ser realmente peligroso”.

Por ello, cuando se detecta, “ya es demasiado tarde y no se puede volver atrás”, porque si por algo se caracteriza la fibrosis es porque una vez que aparece, aunque se cambien de forma radical los hábitos de vida no se cura. De ahí que esta dolencia ya se haya convertido en la principal causa de trasplante. “Hasta los años 90 y los 2000 el alcoholismo era responsable de muchos trasplantes, sobre todo en Estados Undios, pero, como desde los 80 creció mucho la obesidad, ahora estamos arrastrando los efectos de la fibrosis metabólica, de ahí que ya sea la causa número uno de trasplantes de hígado”, detalla el investigador.

¿Y por qué se produce la fibrosis? Como nos explica el investigador del CiMUS, en el hígado, el 80 % de las células, es decir, la inmensa mayoría, son hepatocitos, encargados de transportar la grasa, captar la glucosa y, por ejemplo, cuando tomas agua de una fuente con un virus poder filtrarla, o sea, realizan las funciones más clásicas del hígado.

Pero también hay una población minoritaria de células, el 1 %, que se denominan céulas estelares hepáticas, porque tienen forma de estrellita pequeña, y que en una persona normal no hace nada, simplemente acumulan vitamina A, pero que cuando hay un daño hepático, una grieta constante con ácido palmítico, sueltan esa vitamina A y empiezan a proliferar, a crecer, de forma parecida a las células tumorales. Y estas células son precisamente las que sintetizan la fibrosis, que “al final no deja de ser como una cicatriz que se produce en el hígado, como si el hígado interpretase que tiene que cerrar una herida y forma una cicatriz, cuando en realidad no hay ninguna herida que cerrar”, concluye este experto en la fibrosis hepática.