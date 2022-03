Concentración en A Coruña por la paz en Ucrania y por una solución al conflicto negociada y sin armas

A CORUÑA. EP. Cientos de personas se han concentrado este domingo en A Coruña, frente al Obelisco, por la paz en Ucrania y el fin del conflicto armado en el país, cuya solución no consideran que pase por "fomentar la guerra y enviar armas". "Queremos transmitir que la ciudadanía está harta de la barbarie. No se pueden resolver los conflictos a base de bombas", ha relatado Xosé Abad, de Red Acampa --asociación organizadora--, que ha apostado además por una salida "negociada" entre Estados Unidos, Europa y el presidente ruso, Vladimir Putin --"y digo Putin, no Rusia; Putin"--.

Con esta concentración, ha explicado, quieren "canalizar el cabreo de la gente y mostrar que queremos una salida pacífica". "Hay que buscar una solución pacífica de la forma que sea, haciendo las concesiones necesarias, porque ya llegamos tarde", ha señalado. Abad ha remarcado que "un movimiento amplio con unidad de acción" es la "fórmula imprescindible para poder contrarrestar las informaciones y manipulación a la ciudadanía".

A este movimiento, tal y como ha destacado, ya se han sumado más de 40 colectivos de toda índole: partidos políticos, asociaciones de vecinos, sindicatos y otras entidades locales. En la manifestación de esta mañana ha participado además parte de la comunidad ucraniana de A Coruña. En la movilización, bajo el lema 'Paz en Ucrania. Salida negociada ya!', ha participado el comunicador y músico Xurxo Souto, encargado de leer el manifiesto en el que se ha exigido una salida que impida que haya "más muertos, más violencia y más dolor" entre la población civil. El comunicado recoge otras peticiones como el alto el fuego, la retirada de las tropas invasoras y la acogida inmediata de todas las personas refugiadas que llegan a los países limítrofes con Ucrania.

En su intervención, Souto ha pedido además "paz y salud" para todos y ha agradecido el apoyo de los asistentes, que demuestran "una expresión de unidad ante una dinámica belicista". "Frente al sufrimiento, paz; frente a la barbarie y el retroceso de los derechos humanos, unidad", ha defendido. "No podemos seguir adormilados y con la excusa de que no hay más que hacer. Ucrania necesita toda nuestra solidaridad porque si no se detiene, esta guerra nos va a salpicar a todos", han argumentado los organizadores que, respecto al envío de armas, han recalcado que "un niño no se puede defender de un abusó con bate de béisbol regalado". "Ante un gramo de violencia, toneladas de palabras y de amor. Es el único antídoto a la violencia", han incidido en su intervención los organizadores de la concentración, que han solicitado además la disolución de la OTAN y que "Europa salga del conflicto". "El mundo es de los pueblos y lo queremos en paz", han defendido.

UCRANIANOS EN A CORUÑA. Algunos de los asistentes han mostrado su disconformidad al respecto y han gritado que la concentración "no es para hacer política" entre proclamas de 'Putin, asesino' o 'Putin, sinvergüenza'. En esta línea se han expresado algunos de los asistentes de la comunidad ucraniana de A Coruña, con familiares todavía atrapados en el país. "Mi familia política, asediada en Jersón, tiene comida para dos días", ha relatado un coruñés.

Otro ucraniano, afincado en Galicia desde hace más de 10 años y que ha vivido además en Rusia, ha lamentado la "horrible situación" y ha pedido a Europa que "ayuda a salvar Ucrania". "Tienen que cerrar el espacio aéreo, si no, la guerra estará mañana aquí", ha asegurado, calificando además a Putin de "maniaco". En lo que todos han coincidido es en "agradecer enormemente" a los gallegos su apoyo y contribución a la causa, "aunque para España tampoco sea fácil".