Concéntrase ante o Pazo do Hórreo Eólica Así Non

Enerxía. Centos de persoas convocadas pola Coordinadora Eólica Así Non, da que fai parte Adega, reuníronse nunha “exitosa” concentración diante das portas do Parlamento de Galicia en Santiago e ante a veciña sé da Valedora do Pobo –a quen lle presentaron un cento de reclamacións– para denunciar o recurte de dereitos democráticos da cidadanía galega durante a actual vaga eólica.

Varios representantes da coordinadora leron un manifesto titulado ‘Feijóo, non imos calar! Pola defensa do interese público e os dereitos de participación cidadá’ no que acusaron ao presidente da Xunta de impulsar normativas que son “auténticos golpes de estado contra os dereitos de información e participación pública”, en referencia á lei de fomento da implantación de iniciativas empresariais de 2017 ou a máis recente lei de simplificación administrativa de 2021, que coñecen como “leis de depredación”.

Estas normativas foron concibidas para facilitar a tramitación e autorización dos proxectos industriais promovidos, entre outras, polas grandes empresas e multinacionais da enerxía, á custa de eliminar garantías ambientais, favorecer a expropiación de terras, privatizar recursos públicos, dificultar a consulta de documentación administrativa, recurtar prazos de exposición para alegacións ou privatizar a función pública. J.C.