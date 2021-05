Conciencia social en los proyectos del concurso Imaxina a túa Empresa

La empresa familiar en Galicia es una potencia, como muestran las diez compañías de este tipo que participaron en el presente curso en la iniciativa Empresa Familiar nas Aulas llevada a cabo por Afundación de Abanca y la Asociación Galega de Empresa Familiar (AGEF).

Un programa para fomentar la información entre los alumnos gallegos de Primaria y Secundaria sobre este tipo de empresas, que “se ideó para realizar de manera presencial” pero que, por la irrupción de la pandemia, debió reconducirse hacia la modalidad online, tal y como explicó este miércoles Pedro Otero, director gerente de Afundación, acompañado de Margarita Hermo, directora de la AGEF, y Carlota López Pardo, adjunta a la dirección del Grupo Aresa.

La I edición de esta iniciativa Empresa Familiar nas Aulas contó con la participación de 437 alumnos de 10 centros educativos gallegos, concretamente 100 de Primaria y 337 de Secundaria. Mediante talleres y charlas con miembros de AGEF pudieron conocer la realidad de las empresas familiares de Galicia. Todo ello con la colaboración de Espina y Delfín, Gadisa, Servicio Móvil, Congalsa, Iglesias Panadería-Pastelería, Babé Logística, Terras Gauda, Grupo Aresa, Pérez Rumbao y el Grupo Revi.

Un responsable de cada una de estas firmas charló con los niños y jóvenes de una comarca o zona cercana a la empresa. “Esta es una iniciativa de gran importancia e interés”, aseguró en la presentación de este miércoles Carlota López Pardo, de Aresa, debido a que “las empresas familiares son el mayor creador de riqueza y empleo”, en toda España y conmayor intensidad en la comunidad gallega, explicó. Además, “existen grandes posibilidades de que estos chicos acaben vinculados” cuando lleguen a la edad y el momento de empezar su vida laboral con un empresa familiar. Así mismo, López apuntaló su intervención indicando que “un porcentaje muy pequeño de las personas acaban emprendiendo” y uno de los grandes motivos para ello es el “desconocimiento, el miedo” afecta mucho, dijo.

Por ello, la mayhor formación en el sector implica más emprendimiento, y esta es la base del programa desarrollado entre Afundación y AGEF.

Además, de las charlas o talleres, y asociado a ello, los escolares participantes tenían la opción de presentarse al concurso Imaxina a túa Empresa. A ella 49 alumnos de tres centros presentaron 15 proxectos, que tendrán que esperar dos semanas para conocer a los ganadores.

Así, Margarita Hermida explicó que todos tienen como hilo conductor la conciencia social. Entre ellos, los de 6º curso de Primaria del colegio Eduardo Pondal de Cangas do Morrazo, una empresa dedicada al vestuario, maquillaje y peluquería para teatro y cine que suma los mismos servicios para personas mayores; una carpintería que no usa productos químicos y reaprovecha recursos; o una discográfica que destina el 20 % de sus beneficios para niños sin hogar. O los de 4º de Eso del colegio Peleteiro de Santiago, con una empresa textil usando materiales vegetales y pigmentos naturales, y la fabricación de goma de mascar a partir de nísperos, con sabores de la geografía gallega. O el Cluny de Santiago, en 4º de ESO, con su idea de un servicio de smartcity con transporte público no contaminante.

Todas grandes ideas para fomentar el emprendimiento en la juventud a través de la formación.