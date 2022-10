Conde acusa a Madrid de apropiación injustificada de los fondos europeos

La sesión plenaria celebrada en la jornada de ayer en la Cámara gallega mostró una vez más el deterioro y distanciamiento en las relaciones entre la Xunta y el Ejecutivo central. Así lo evidenció la intervención del vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, quien compareció a petición propia frente al Parlamento para arremeter con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su gestión de los fondos europeos, un asunto que ya venía siendo foco de controversia desde ya semanas atrás.

Así, el vicepresidente gallego no dudó en acusar a Madrid de “mala praxis” en relación los mencionados fondos Next Generation, un total de 33.000 millones de euros que, aseveró, el Ejecutivo socialista se “ha apropiado injustificadamente”. Conde reiteró su preocupación a este respecto, señalando posteriormente como todavía existen 24.000 millones de euros sin convocar, lo que le llevó posteriormente a amenazar con acudir a Bruselas y reclamar lo que entienden, afirmó, Galicia debe recibir. “Y si hace falta, acudiremos a Bruselas para reclamar lo que consideramos que le corresponde a nuestro tejido productivo”, zanjó este.

Las propuestas de la Xunta. El número dos de la Xunta no dejó sus reivindicaciones ahí, sino que también aprovechó su intervención para poner sobre la mesa las propuestas de su Gobierno con respecto a estos fondos, mencionando dos. Por un lado, la convocatoria de un nuevo Perte en materia de automoción con los 2.400 millones de euros que quedaron desiertos, tratando así de conseguir el acceso de Stellantis al mismo, y, en segundo lugar, que el Gobierno central “agilice los procedimientos” y que, “en la medida en que considere adecuado” y teniendo en cuenta que Galicia tiene las competencias en materia industrial, así como experiencia en la tramitación de fondos, “descentralice la gestión de las ayudas” y se “establezca una cogobernanza efectiva”, afirmó el popular, quien aprovechó también la ocasión para solicitar el apoyo de la Cámara a estas propuestas.

Asimismo, las palabras de Conde no tardaron en recibir respuesta, precisamente, por parte de la bancada socialista, que apuntó hacia la falta de información con respecto a la “ejecución” de los fondos recibidos por parte del Estado, señalando posteriormente los “13 años de políticas industriales sin proyecto de país” del Gobierno gallego. “Una Xunta de mucho pico y poca pala”, afirmó la diputada del PSdeG Begoña Rodríguez Rumbo, quien defendió que Galicia está “en seis de los siete pertes” aprobados por el Gobierno.

Cruce PP - BNG. La sesión fue también escenario de un fuerte cruce de acusaciones entre los populares y el principal partido de la oposición.Así, el diputado del BNG responsable del área industrial, Ramón Fernández Alfonzo, cuestionó el “peso político” de los populares a la hora de hacer efectivas sus reclamaciones, preguntándose posteriormente si los diez representantes del PP en el Congreso de los Diputados estarían dispuestos a hacer “un frente común” para defender lo que la propia Xunta reclama. “¿Cuántos diputados gallegos estarían por la labor de hacer un frente común?, ¿cuántos?, apenas uno: el diputado del BNG, Néstor Rego”, sentenció Alfonzo, quien no dudó en acusar a los populares de “obediencia a Madrid” y afirmar que esta “es un atranco para la recuperación de Galicia”. Conde, por su parte, respondió a los nacionalistas instándoles a romper su apoyo parlamentario a Pedro Sánchez pero fue la posterior intervención de Marta Nóvoa, diputada popular, la que hizo aumentar el tono del enfrentamiento parlamentario aún más. Esta afeó la reciente visita de Ana Pontón a Inditex exhibiendo una foto de una protesta con participación nacionalista con consignas de “Amancio explotador”. “Ahora se quieren ustedes hacer amigos de las grandes empresas. ¡Bienvenido, señor Alfonzo! Ahora, se les debería caer la cara de vergüenza. A mí me daría mucho pudor colgar la americana y visitar Inditex y que el señor Rubén Arroxo se estuviese manifestando contra el señor Ortega. Se les debería caer la cara de vergüenza, pero a ustedes no, porque no la tienen”, aseveró la propia Nóvoa.