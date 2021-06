Conde critica la inacción del Gobierno en Alu Ibérica

La Xunta de Galicia critica que el Gobierno central está desaparecido del proceso de venta de Alu Ibérica, y denuncia que la “inacción” del Ejecutivo no contribuirá a resolver los trabajadores de una planta que vienen de denunciar el cobro de nóminas a cero euros, y de solicitar que haya un control judicial más estrecho.

El conselleiro de vicepresidente segundo, conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, criticó que el Gobierno “mantén a inacción”, y advirtió que “deixar pasar o tempo non resolve os problemas dos traballadores de Alu Ibérica, que precisan dunha intervención directa para poder validar, si dende o punto de vista técnico e financieiro, se levan desenvolvido todas as actuacións comprometidas na operación de venda que Alcoa lle trasladou a Parter co aval do Goberno”.

Conde reclamó que, “con independencia da intervención xudicial”, se tiene que convocar la mesa industrial, a los trabajadores y a las dos comunidades: Galicia y Asturias.

El titular de Economía aseguró estar “sorprendido” por esta “inacción”. “Sorprende que se desentenda do proceso, e do compromiso adquirido a través da SEPI, que non se vai cumplir”, añadió, algo que considera “un indicativo preocupante de cara ao futuro”.

Conde espera una “rectificación” y que el Gobierno intervenga en el proceso a través de la SEPI, para “poder identificar cal pode ser o comprador que lle de estabilidade aos traballadores e que poida trasladar un plan industrial e enerxético que garanta os postos de traballo”. “Esperamos un cambio de actitude por parte do Goberno, porque entendemos que non se pode desentender do proceso de venda”, zanjó el vicepresidente segundo.