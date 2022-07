Conde y Formoso, seguros: la planta de tisú de Ence reindustrializará As Pontes

Santiago. La fábrica de papel tisú que Ence proyecta en el municipio convertirá As Pontes en el “centro de un polo de economía circular” y beneficiará a más de un centenar de pequeñas y medianas empresas. Así lo indicó el vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, desde la localidad coruñesa acompañado por el alcalde y titular de la Deputación provincial –y líder del PSdeG–, Valentín González Formoso y del presidente y CEO de Ence, Ignacio de Colmenares.

El timonel del grupo de energía y celulosa indicó que la iniciativa es “muy importante” y manifestó el “compromiso con Galicia, con el medio ambiente y con nuestros clientes”. De Colmenares alegó que sus demandantes de producto piden “fibra mixta en vez de seguir utilizando recursos escasos” como madera o agua. “No hay mejor sitio con las facilidades que todas las administraciones nos han dado”, dijo, para desear que esta “primera planta esté rápido funcionando” para obtener “tisú parcialmente recuperado” a partir de fibra virgen. Estimó que es una “primera instalación” que busca potenciar un “polo de bioeconomía en As Pontes”.

Por su parte, Conde argumentó en la presentación del proyecto a las entidades locales que la “colaboración” de las administraciones y la firma para “dar respuesta a las necesidades industriales de la comarca de Ferrolterra, una vez que se ha decidido cerrar la central térmica”.

La planta supone, explicó el conselleiro, “una iniciativa novedosa a nivel internacional” que permitirá “desarrollar una tecnología para recuperar papel y cartón” para producir tisú. Pero, sobre todo, puso en valor el rol de Ence como “empresa tractora” que tendrá un “impacto muy grande en pymes dedicadas a la logística, el transporte, el mantenimiento, la recogida de materia prima, etc”.

El vicepresidente económico explicó que este proyecto se suma a otros presentados la semana pasada para la zona, como la planta de hidrógeno verde que impulsa Reganosa o la de neumáticos de Sentury, que, recordó, “ya han iniciado su tramitación”.

“Lo más importante es que las administraciones colaboremos”, incidió Conde, que agradeció la implicación del Concello de As Pontes y del Gobierno central a través de los fondos europeos, así como el “compromiso de Ence con Galicia”. “Este proyecto es complementario, no alternativo, a Lourizán y, de hecho, en As Pontes se va a utilizar una parte de la producción que se genera en Lourizán”.

gran día para el concello. Por su parte, el regidor pontés agradeció “el trabajo” tanto de la Xunta como de la empresa para que “este proyecto sea una realidad” y adelantó que “aquí encontrarán todas las facilidades del mundo para que lo sea y para recuperar y consolidar la vocación industrial de As Pontes”.

Así, Valentín González Formoso sostuvo en el acto donde se presentaba la iniciativa de la pastera en la localidad que “hoy es un día importante” porque, pese al momento “complejo e incierto” que vive el municipio, la iniciativa de Ence permite “poner en valor As Pontes como emplazamiento industrial”. J. C.