Condenado a dos años de prisión por tocar un pecho a una menor de edad

Agresión. Un varón fue condenado a dos años de prisión por la Audiencia Provincial de A Coruña. El hombre tocó el pecho a una menor y fue acusado por un delito contra la libertad sexuales de los menores edad. El fallo dice que se probó que el 21 de marzo de 2018, el procesado se aproximó a dos menores, a las que no conocía, cuando se encontraban en una parada de autobús de la ronda de Outeiro. Fue en ese momento en el hombre, que negó los hechos, tocó el pecho de una de las jóvenes. No obstante, el tribunal aseguró que “no tiene ningún sentido” que las menores le atribuyan ese comportamiento de no haber sido así. ECG