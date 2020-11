Condenan al concello de Vigo por no controlar la calidad del agua

Vigo. El concello de Vigo ha sido condenado por la sección segunda del TSXG a pagar una sanción de 19.000 euros por no controlar la calidad del agua destinada al consumo humano. El fallo, que ratifica la sentencia del juzgado contencioso 1 de Pontevedra, señala que en el caso de la falta de acreditación desde 2011 del laboratorio municipal el concello “hizo caso omiso” de las advertencias de la autoridad sanitaria y que su actitud no fue un incumplimiento puntual. También reseña la “reiteración” al no comunicar que el agua no era apta para el consumo y no controlar la calidad. El portavoz del PP ve “gravísima” la condena. m.G.