Confirmado, Antonio López volve ser reitor da Universidade de Santiago

Non houbo sorpresas este mércores nas eleccións da Universidade de Santiago. Antonio López será o seu reitor durante os próximos catro anos, tras conseguir 1.636 votos nunhas elecciones atípicas, nas que as únicas opcións dos votantes eran a papeleta en branco ou a favor de López.

Ao ser un voto dixital, os resultados coñecéronse con rapidez, pasadas as 20.00 horas.

No seu triunfo foi clave o apoio que recibiu por parte do profesorado doutor con vinculación permanente con un total de 706 votos. Ademais recibiu 265 votos do sector de restantes categorías de persoal docente e investigador (PDI) e 271 do persoal de administración e servizos (PAS).

Os que decidiron non posicionarse a favor do catedrático de Dereito foron un total de 2.211 persoas , dos que 329 son profesorado; 106 persoal docente e investigador; 1.091 alumnado de grado, máestrado o doutorado e 685 PAS.

En canto ao grado de participación, que preocupaba ao reitor ao haber só unha candidatura, a porcentaxe media situouse no 14,05 % dun censo composto por 27.379 persoas. Destacou a baixa participación do alumnado que se situou no 6,36 por cento. Tamén foi baixa a implicación por parte do persoal docente e investigador xa que só o 34, 1 % do censo decidiu dar o seu voto. Pola contra a porcentaxe de participación aumentou ata o 60,16 % no caso do PAS e xa subiu ata o 77,47 % no profesorado.

Tras coñecer os resultados Antonio López fixo unha valoración na que incidiu na baixada importante da participación do estudantado. “Esta baixa participación que é un certo mal endémico nos procesos electorais da Universidade acrecentouse en boa parte como consecuencia da pandemia da covid-19 que dificultou nestes tempos a conexión directa con estes colectivos. Preocúpanos e queremos tratar de facer que o noso estudantado se implique máis na toma de decisións e para iso temos que facerlles ver que nos órganos do goberno da universidade en todos eles se toman decisións que lles afectan de forma importante e que poden ser moi do sei interese”, comentou o reitor.

A nivel xeral, López considera que este proceso electoral supón unha revalidación do apoio da comunidade universitaria ao proxecto que presentan posto que aínda que houbo unha redución na participación recibiron un número de votos ponderados practicamente idéntico ao de fai catro anos, cando conseguiu impoñerse a Juan Vilaño por 3.474 papeletas, 1.472 votos ponderados (este ano foron 1.384), segundo o sistema de recuento que utiliza a institución académica.

López quixo poñer en valor o incremento do apoio no sector I e sector II. E, a maiores, tamén salientou que houbo un número de papeletas en ranco importante por parte do persoal de administración e servizos.

de camiño a conseguir unha usc integradora A proclamación definitiva será o vindeiro 9 de marzo, e partir de aí Antonio López comezará a traballar para a Universidade co obxectivo de desenvolver unha USC integradora. Para iso contará co apoio do equipo reitoral que para os próximos catro anos vese reducido. Mantéñense só catro vicerreitores e incorpóranse dous. Seguen con López, Vicente Pérez Muñuzuri (á fronte de Política Científica); María José López Couso (que levará Titulacións e Internacionalización); Ernesto González Seoane (que mantén Profesorado); e Gumersindo Feijoo Costa (no vicerreitorado de Transferencia Dixital e Innovación). A estas catro caras coñecidas únense Francisco Fraga López, doutor en Ciencias Físicas e actual decano da Facultade de Ciencias en Lugo, quen asume Organización Académica e Campus do Lugo; e Pilar Murias Fernández, vicedecana en Económicas, que será a nova vicerreitora de Estudantes e Cultura. A maiores hai que sumar a actual secretaria xeral, Doce García Mella, e o xerente, Xavier Ferreira, aínda que este cargo debe ser ratificado polo Consello Social.

O reitor, que agradeceu no seu momento o traballo dos vicerreitores que non continuarán, dos que se manteñen e das incorporacións, defendeu esta redución para conformar “un equipo máis integrado”.

Esta nova etapa finalizará no ano 2026, cando López voltará a dar clase na Facultade de Dereito xa que só é posible un mandato e unha reelección como reitor na Universidade.