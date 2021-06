Conmoción en Caldas, Vilagarcía y Cuntis tras la muerte de tres jóvenes en accidente

··· Los alcaldes de de Caldas de Reis y Cuntis, Juan Rey y Manuel Campos, respectivamente, emitieron un comunicado conjunto en el que lamentaban “o fatal desenlace do accidente de tráfico que tivo lugar na noite do mércores na N-640 no límite entre os termos municipais de Cuntis e Caldas, que se saldou co falecemento de tres mozos. O Concello trasládalle ás familias e achegados dos falecidos o seu máis sentido pesar e as súas condolencias nuns momentos tan duros”. Por su parte el regidor de Vilagarcía, Alberto Varela, declaraba a EL CORREO que “estou impresionado pola noticia e o primeiro que desexo é mostrar a nosa solidaridade coas familias. O noso apoio e cariño para eles e que se sintan arropados por todos nós”. “É unha traxedia horrible que destroza a tres familias e quebra a vida de tres mozos que estaban empezando a súa traxectoria vital”, añadió Varela.