Consecuencias dramáticas na Raia polo peche da fronteira con Portugal

O pasado día 28 de xaneiro, o ministro da Administración Interna portugués, Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita, fixo pública a medida pola cal se limitaban os desprazamentos ao exterior do país durante 15 días. Isto implica a restrición de viaxes por terra, mar e aire para entrar e saír do país luso. Isto afectou de maneira directa aos cidadáns das zonas fronteirizas na provincia de Pontevedra e Ourense.

Falamos con Pablo Rivera, director executivo da Eurocidade Chaves-Verín e con Marta Valcárcel Gómez, alcaldesa de Salvaterra de Miño polo PPdeG desde 2019. Ambos territorios afectados por este “peche de fronteiras” co país veciño.

-Cales son as características deste peche?

Pablo Rivera. Este segundo peche respecto ao primeiro ten unhas características moi similares. É dicir, no que afecta aquí á fronteira de Galicia e Norte de Portugal, habilitáronse soamente dous pasos fronteirizos: os que corresponden á Eurocidade Valença-Tui e a Chaves-Verín. Estes pasos fronteirizos son 24 a 7, é dicir, 24 horas e 7 días á semana. Despois habilitaron outro máis que non é 24 a 7, senón que ten un horario concreto pola mañá e pola tarde, que é en Salvaterra-Monçao.

-Como está a afectar o peche á fronteira na súa zona?

Pablo Rivera. O impacto económico e social é dramático, estivemos cun peche fronteiras desde marzo ata xullo, que supuxo para a economía da eurocidade, que é una economía de servizos, unha parada. Por exemplo, as persoas móvense dun lado ao outro da fronteira buscando o supermercado que está máis preto ou a gasolineira que está máis barata.

Marta Valcárcel Gómez. O peso económico e social está a recaer sobre os sectores máis vulnerábeis coma os traballadores e as traballadores transfronteirizos. Hai que ter conta que unha persoa antes podía tardar entre catro e cinco minutos en desprazarse ata Monçao ou quince ata Valença. Agora mesmo, é tan grande o custo de desprazamento como o que gaña unha persoa -a alcaldesa afirma que os custos dos desprazamentos (combustible, billetes de transporte,...) superan os salarios de moitos traballadores e traballadoras transfronteirizos-.

- Quen son os máis prexudicados neste peche?

Pablo Rivera. A poboación raiana, os traballadores transfronteirizos, non os que viven entre Chaves e Verín porque o paso está habilitado 24 horas e os 7 días. Senón aquelas vilas que están máis lonxe de Verín ou Chaves pero que obrigatoriamente teñen que vir ata este paso fronteirizo para pasar a fronteira.

-Cando prevén que se levantará o peche entre o país luso e a nosa comunidade?

Pablo Rivera. Se non me falla a memoria é ata o día 14, que se levantarán estes controis, este peche de fronteiras, porque en realidade é un peche de fronteiras aínda que existan estes pasos habilitados.

-No caso dunha prórroga, que consecuencias pode ter para a zona este peche?

Pablo Rivera. De continuar así, vaise incrementar este problema social e económico que está a suceder.

Marta Valcárcel Gómez. Está claro que serán a nivel económico e social para os traballadores e traballadoras, pero tamén para todo o tecido empresarial. Paréceme que se están a rir da poboación e, neste caso, do territorio. Se a xente comeza a traballar ás sete da mañá, non se pode abrir a ponte ás oito, porque realmente non é efectivo.

-Como están a vivir os cidadáns de Salvaterra de Miño esta situación de peche?

Marta Valcárcel Gómez. Vólvense tomar as decisións desde Madrid e Lisboa sen ter en conta a realidade e as necesidades da nosa poboación e do noso territorio. Hai xente que está a botar tres horas de ida, tres horas de volta e oito horas de traballo. Nós non estamos pedindo diferenzas, nós somos conscientes da situación sanitaria que hai agora mesmo, somos conscientes de que hai que tomar medidas drásticas e contundentes, pero estas medidas que se toman para permitir o paso pola ponte internacional que une Tui e Valença coa A-52 que se permitan tamén polas outras pontes.

-Ten esperanzas de que isto sirva para mellorar a situación epidemiolóxica?

Marta Valcárcel Gómez. Cando se toman medidas de restricións nos pasos estanse a tomar co obxectivo de mellorar a situación sanitaria. A situación dos nosos hospitais é moi complicada pero con esas mesmas medidas de restricións deben habilitarse o resto das pontes. Hai medios suficientes para facelo, tanto dun lado como doutro.