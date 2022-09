Constituido el equipo del Consello do Estudantado

Santiago. La Universidade de Santiago de Compostela dispone ya de su Consello do Estudantado, que acaba de ser constituido con la voluntad de ser “un punto de encontro das realidades do alumnado”, según lo comunicó el recientemente proclamado presidente, Emilio V. Lage. Este colectivo universitario está recogido en el artículo 29 del Estatuto do Estudantado de la USC, que lo define como un “órgano de participación y representación” del alumnado “en la organización de la vida universitaria”, por lo que está a disposición de los estudiantes en caso de que deseen trasladarle alguna duda o sugerencia. En palabras del presidente, uno de los objetivos principales del Consello do Estudantado es “dialogar para conseguir satisfacer as necesidades” del alumnado, es decir, “tentar sumar esforzos co estudantado de todos os órganos colexiados de goberno e co tecido asociativo para dar solución aos problemas que nos concirnen”. Lage también mostró su intención de “concienciar ao alumnado da importancia de participar nos procesos electorais” para “ter voz propia na toma de decisións”. Además del presidente, Emilio V. Lage, el equipo de gestión de este órgano está compuesto por Daniel Gonzáles Pérez, que ocupa el puesto de vicepresidente; Diego López Seoane, secretario; Antía Vilas Oliveira, vicesecretaria; y Daniel Durán Chapela, el tesorero. E.N.