Este ano adiántase o inicio das clases, que será para todos os niveis o xoves 8 de setembro. Así, a escasas dúas semanas de volver á rutina os docentes galegos teñen moitas dúbidas sobre como deberán afrontar á volta ás aulas a consecuencia da implantación dos novos currículos que afectan aos cursos impares.

A demora do Goberno central para publicar a parte estatal dos currículos (necesario para iniciar os trámites nas comunidadesaAutónomas) provoca que se chegue ao inicio de curso sen ter os decretos aprobados, xa que os trámites administrativos para aprobar un decreto en Galicia levan entre seis e sete meses, un aspecto que advertiu a Xunta durante meses.

“Compartimos cos centros a preocupación pola planificación do curso e por iso fixemos un importante esforzo para dotar de certezas a comunicade educativa e presentar, hai xa varios meses, o contido dos currículos. Isto permitiu que desde ese momento os centros poideran traballar na planificación e organización interna dos seus horarios e oferta sen a necesidade de publicar borradores definitivos”, indica a EL CORREO GALLEGO a Consellería de Educación.

Deste xeito, tanto os centros como as editoriais disponen dos borradores desde hai meses e mesmo creouse unha app para os centros. Ademais, segundo sinala Educación, os textos foron xa abordados cos sindicatos e o resto de representantes da comunidade escolar e, ademais, distribuíronse instrucións para axudar a esta planificación.

Con todo, Galicia discrepa da maneira en que o Goberno central está a implantar a nova lei, “pero púxose do lado da comunidade educativa para axudar nesta tarefa”.

Galicia manterá as cualificacións numéricas para o alumnado en todos os cursos como complementarias das cualificacións literais (isto é, insuficiente, suficiente, ben, notable e sobresaínte) que establece a nova lei LOMLOE, ao tempo que reforza as competencias lingüísticas, humanísticas, matemáticas e científicas nos currículos educativos para todas as etapas que se aplicarán a partir de setembro coa entrada en vigor da nova lei estatal.

Os grupos de traballo docente realizaron as propostas baixo a premisa de non recortar contidos, manter o peso dos bloques lingüístico e matemático-científico ao longo das etapas así como ter en conta a transición entre etapas, pero, sobre todo, “tendo moi presente que a formación competencial do alumno é o centro de referencia do currículo en Galicia”, indicou no seu momento o conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

A continuación recordaremos os principais cambios ou novidades dos currículos en cada etapa escolar, dende Primaria ata Bacharelato.

PRIMARIA A etapa de Primaria mantén a carga e a distribución horaria de cinco sesións lectivas/día ata un total de 25 sesións semanais, pero cunha estrutura curricular cun reforzo significativo das linguas e das áreas STEM.

No que atinxe á área lingüística, en Galicia os nenos desta etapa a partir do próximo curso terán dúas horas más de linguas (unha en Lingua galega e literatura e outra en Lingua castelá e literatura) en 6º curso de Primaria, ata acadar as 24 sesións no conxunto da etapa.

Por outra banda, a parte galega do currículo de Primaria acomete unha reestruturación das Matemáticas que supón impulsar a área STEM a través das Ciencias Naturais. Isto é, réstanse dúas sesións no conxunto da etapa (concretamente unha menos en 5º EP e outra en 6º de EP) para a materia concreta de Matemáticas. Pero esta área vese reforzada de xeito significativo con tres sesións máis en Ciencias Naturais, onde se introduce un bloque completo de contidos STEM, de matemáticas, ciencia, tecnoloxía e dixitalización.

Outra novidade é a introdución da nova materia Educación en valores cívicos e éticos, que marca o Estado, cunha carga horaria dunha sesión en 6º curso de Primaria.

A maiores, Galicia introduce como materia “espello” á Relixión o Proxecto competencial de centro. Nesta alternativa a Relixión (cunha carga dunha sesión/semana por curso) os centros traballarán cos alumnos o desenvolvemento de proxectos desde a súa fase inicial de idea, as intermedias de planificación e deseño e a fase final de presentación e exposición.

educación secundaria obrigatoria Atendendo a unha transición coa etapa de Primaria, acométese a reordenación de Lingua galega e Literatura e Lingua castelá e literatura. Dúas sesións (unha de cada materia) que ata o de agora se impartían en 1º de ESO trasládanse a 6º curso de Primaria. Así, mantense a carga horaria total das áreas lingüísticas en todo o período do ensino obrigatorio.

Na área matemático-científica introdúcese como obrigatoria a nova materia Tecnoloxía e dixitalización, cunha carga lectiva de seis sesións/semanais a razón de tres sesións en 1º de ESO e outras tres en 2º curso.

Como novidade está a introdución de catro sesións de Libre disposición de centro a razón de dúas en 1º e outras dúas en 2º de ESO.

No que atinxe ás materias optativas, a maiores do bloque do marco estatal, os alumnos poderán cursar unha optativa autonómica en 3º de ESO e outra en 4º de ESO cunha carga lectiva de tres sesións/semana a elixir entre 2ª Lingua estranxeira, Cultura Clásica, Educación Dixital e Oratoria (para 3º curso) e Filosofía, Cultura Clásica ou Oratoria (en 4º curso).

bacharelato En Bacharelato, o currículo estatal establece catro modalidades de Bacharelato que son o de Ciencias e Tecnoloxía, o de Humanidades e Ciencias Sociais, o de Artes (cunha vía de Plásticas, Imaxe e Deseño e outra de Música e Artes Escénicas), e o Xeral (de nova implantación). Todos eles contan cunhas materias comúns, unhas específicas de modalidade e materias optativas.

Atendendo a esta estrutura, en Galicia deseñouse unha optativa de catro sesións/semana. Ademais, incorpóranse contido anteriores a 1812 na materia de Historia de España.

Así mesmo, en 1º curso de Bacharelato refórzase Educación Física cunha sesión lectiva máis á semana ata un total de tres.