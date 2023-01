Continúa la alerta tras el derrumbe en la presa de Naraío, que amenaza a tres viviendas cercanas

San Sadurniño. Tras los desprendimientos en el muro de la presa en el río Castro, en O Castelo, en Naraío (San Dadurniño), el Concello mantiene la alerta y reitera a la ciudadanía la peligrosidad de las inmediaciones, a las que no está permitido el acceso. Debido al fuerte temporal y la subida del nivel del agua, la presa sufrió daños a los largo del fin de semana, si bien hasta el momento el concello ha confirmado que, “al parecer”, no sehan registrado nuevos derrumbes. La mañana del lunes, tal y como han informado desde el Gobierno municipal, la “concesionaria del salto inspeccionó la zona” en “compañía de la empresa que ejecutará las obras de reparación”, que aún no han iniciado pero que se esperan comenzar a lo largo de esta semana. También el lunes informaba el concello de San Sadurniño de que el 112 pidió que se mantivuiesen desalojados hasta tres inmebles situados a la orilla del río Castro por si el caudal del río aumentase tras una ruptura. De estas tres viviendas, solo una de ellas está habitada de forma permanente, por lo que el gobierno municipal, según lo explican, intermedió entre la familia afectada y la empresa concesionaria para que esta les proporcionase alojamiento durante el tiempo que se tarde en asegurar las inmediaciones del embalse. Además, también están en riesgo una antigua casa de turismo rural situada cerca de la minicentral, dehabitada desde hace años, y una segunda residencia. La zona se encuentra actualmente acordonada y el acceso está prohibido, si bien aseguran desde el concello que se han localizado a varias personas intentando acceder a la cascada del río Castro. Por ello, insisten en pedir a la ciudadanía que se “no se sobrepasen las zonas balizadas”, recomendando “no recorrer el sendero del Castro en los tramos situados aguas abajo”, aunque sí “se puede recorrer sin peligro la zona entre O Castelo y el Pozo de Lamas, así como la fortaleza”. E.N.