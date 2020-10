Contrato para fortalecer a los ‘caseros’ de los eólicos

Santiago. Los parques eólicos no alteran la vida de los mamíferos salvajes que pueblan los montes. Así lo pone de manifiesto un estudio científico, utilizando técnicas de fototrampeo con 46 cámaras, que Endesa realizó en sus instalaciones de Galicia y de Ávila a lo largo de doce meses. La existencia, la cantidad y los hábitos de la fauna salvaje en los parques no difieren de lo que hay en su entorno.

Tras cuatro meses de trabajo de campo en los dieciocho parques gallegos de Endesa, los biólogos culminaron su labor en los seis más representativos de los distintos hábitats de la comunidad: Barbanza (Pobra do Caramiñal y Porto do Son), Capelada (Cedeira, Cariño y Ortigueira), Coto Teixido (As Pontes), Faladoira (As Pontes y Mañón), Leboreiro (Muras) y Touriñán (Aranga y Monfero). J. C.