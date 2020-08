Controlado o incendio de Cualedro: o peor dende a vaga de lumes de 2017

Santiago. O persoal técnico do servizo de prevención de incendios forestais da Consellería de Medio Rural comezou onte unha folga indefinida ante a falta de avances co Executivo galego para chegar a un novo acordo que mellore as súas condicións de traballo.

Durante a primeira xornada de paro, as centrais sindicais convocantes –CIG, CCOO, UXT e CSIF– estiman que un 80% do cadro de persoal ten secundado a folga. Aínda que os servizos mínimos en plena campaña de alto risco de incendios será do 100% para a coordinación, a súa protesta, como explican dende os sindicatos, farase ver na súa función de “xestión” administrativa.

Estes profesionais criticaron a actitude “irresponsable” da Consellería de Medio Rural, á que acusan de “non querer solucionar mediante o diálogo” o problema, ante unhas reivindicacións que, defenderon, son “xustas”. E é que as demandas deste colectivo profesional pasan por aumentar o cadro de persoal e garantir os descansos legais; regulación do traballo durante fins de semana, festivos, gardas e descansos; así como garantizar 15 días de vacacións. Piden tamén eliminar a dispoñibilidade absoluta dos xefes de distrito ou diminuír a interinidade –que nestes momentos ronda o 50%–.

Manifestan que en setembro do 2019 a Xunta xa se comprometera a elaborar unha proposta sobre as novas condicións de traballo, que aínda non se presentou. Nesta liña versará a protesta do colectivo que onte xa se concentrou nas cidades de Lugo, A Coruña, Ourense e Pontevedra, e teñen previstas máis protestas ao longo deste mes de agosto. ECG