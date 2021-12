Convocadas tres jornadas de huelga en defensa del convenio colectivo para las conservas de pescado

Unidad sindical. CIG, CCOO y UGT acordaron convocar tres jornadas de huelga en defensa del convenio colectivo estatal en el sector de las conservas de pescado para los próximos días 21 de enero y 3 y 4 de febrero, pues “la última propuesta de la patronal no garantiza el poder adquisitivo de los cuadros de personal y no termina con la brecha salarial entre mujeres y hombres”.

Según explicó la FGAMT-CIG de O Salnés, la decisión se adoptó tras comprobar que las aportaciones de la empresa en la última reunión celebrada el pasado lunes “no recogen las principales reivindicaciones de los trabajadores”, motivo por el que convocan un parón de 24 horas durante tres días.

En la mencionada reunión, la patronal propuso un alza salarial del 2,3 % para 2021, del 3 % para 2022, del 2 % para 2023 y del 0,5 para 2024, “subida que la CIG considera insuficiente, ya que no se garantiza el poder adquisitivo al no contemplar una revisión conforme al IPC ni el cobro de atrasos”. En lo que respecta a la equiparación salarial de los grupos 5 y 6, se pasó de no contemplar ninguna subida adicional para la categoría de auxiliar a una nueva propuesta de incremento adicional de un 0,2 %. “Continúa siendo insuficiente porque no termina con la brecha salarial entre las categorías ocupadas mayoritariamente por mujeres (producción) y las de los hombres (oficios varios).

Sobre la jornada, la patronal “desiste” de su intención de ampliar la jornada de lunes a domingo y también retira la propuesta de que hasta un 75 % del personal pudiera trabajar los sábados hasta las 14.00 horas. Aceptó además que la no utilización de los EPI sea considerada falta muy grave. Por último, sobre que el personal tenga una licencia para acompañar al médico de hijos y personas mayores a su cargo, la patronal accedió a que las 16 horas médicas actuales se puedan usar para este fin. E. P.