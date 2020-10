Convocados desde hoxe os traballadores de Alcoa en Cervo a unha folga indefinida

Os ao redor de 1.000 traballadores da fábrica de Alcoa en Cervo (Lugo), máis de 500 da planta de aluminio e outro medio milleiro da alúmina, están convocados a unha folga indefinida a partir deste domingo día 4 de outubro.

A decisión foi tomada por unanimidade este martes en asemblea, tras o fracaso das negociacións entre a empresa e Liberty para vender a factoría e tamén despois dunha mesa sen acordo entre a multinacional e o comité de empresa, que acusa de "mala fe" no proceso á compañía estadounidense.

O cadro intensifica as súas protestas despois de varias semanas de mobilizacións con cortes de tráfico na provincia de Lugo e concentracións como a de este mesmo martes ás portas da factoría, onde queimaron pneumáticos e un cartel da empresa.

O comité de empresa de Alcoa en Cervo (Lugo) fixouse como que non salga "nin unha pinga de aluminio da fábrica". O seu presidente, José Antonio Zan, informou de que este mércores mantiveron a primeira reunión para negociar os servizos mínimos.

Desde este martes, o comité instalou senllas carpas ás portas das instalacións e avisou de que permanecerán aí "as 24 horas do día", con persoal do comité e representantes tamén das empresas auxiliares.

O obxectivo é que a folga afecte á saída do produto pero que nin as cubas de electrolise nin a outra planta paren, para o que a súa intención é reducir o persoal da factoría e que o que se produza non salga.

Este sábado fixeron público un comunicado no que censuran o calendario imposto "unilateralmente" por parte da empresa, prolongando a xornada intensiva ata o 31 de decembro, e a apertura do comedor en tres fase, pero sen determinar os criterios e o arranque destas.

O comité de empresa denuncia que ambas as medidas son "unha demostración máis de mala fe", ao deixar en evidencia que tiñan previsto pechar a planta a finais de xullo e non contaban que se chegase á data coa fábrica en produción.

