Crece el interés por viviendas en pequeños concellos del rural

El confinamiento durante tres meses por causa de la alarma sanitaria parece que ha hecho mella en el ideal de vivienda de los españoles y de los gallegos en particular.

Un informe del portal inmobiliario Idealista, publicado ayer, pone de relieve el aumento de la demanda de viviendas en venta en pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes y su relación con el resto de la provincia en que se ubican.

La firma inmobiliaria asegura que el encierro en los hogares y el aumento del teletrabajo en España han provocado cambios en lo que se refiere a la demanda de vivienda, generando un mayor interés por la situadas en pueblos pequeños del rural. Precisan así que en enero de este año las búsquedas de ese tipo de casas en el conjunto del país era de un 10,1 por ciento, una cifra que en el mes de junio pasado ascendió a 13,2 %. En el caso de Galicia, las búsquedas en el primer mes de este años eran del 9,6% y en junio saltaron a un 12,7%.

Cabe señalar que ese interés por la posibilidad de vivir en el rural, en el caso de Galicia, coincide con un reciente estudio de la USC en el que, entre otras conclusiones, los gallegos, tras la pandemia y el confinamiento, revalorizan el rural y mejora su percepción del mismo, tanto para vivir en él, como en lo que se refiere a la producción de alimentos de proximidad. Ese cambio, según la investigación de la USA, es más acentuado en las personas de mediana edad y en mujeres.

LUGO Y OURENSE. En función de los datos que recoge el estudio del Idealista, en el caso de la comunidad gallega es las provincias de Lugo y Ourense donde se registran los mayores aumentos en las búsquedas de viviendas en pequeños municipios. Así, en el caso ourensano, del 27,7% computado en enero, se elevó al 35,1% en junio, lo que representa casi un 8% de incremento.

En el caso de la provincia lucense la variación fue en esos meses del 20,1% al 26,7%, lo que implica una subida del 6,6%. Por su parte, A Coruña pasó de un 6,1 al 7,8%, con un aumento del 1,8%. Cifras similares registró ña provincia de Pontevedra, al pasar de un 7,6% al 9,5%, sumando un aumento 1,9%.

De fraguar este interés por la vivienda en esos pequeños concellos del rural gallego, no cabe duda que podría suponer, en algún caso, un pequeño balón de oxígeno demográfico, ya que en la mayoría de ellos la regresión poblacional hace mella año tras año. Un circunstancia a la que hay que sumar el envejecimiento galopante que viven.

De los 313 ayuntamientos en que se divide en mapa gallego, 200 no superan el escalón de los 5.000 moradores. La mayoría de ellos, un total de 155 no rebasan los 3.000 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos al pasado año 2019. Según esas cifras demográficas, 33 concello ya no superan el millar de vecinos.

CASTILLA Y LEÓN. Es en esta comunidad, tal como refleja dicho estudio, en la que más ha crecido el interés por las viviendas en venta en los pequeños ayuntamientos. Es el único que, con 10% alcanza los dos dígitos. Se incrementó de 23,7% en enero hasta un 33,7% en junio.

Galicia, en el ranquin nacional, se posiciona en el décimo lugar, con la mencionada subida del 3,1%.

La comunidad de Baleares, que se posiciona en último lugar, es la única con registros negativos del - 0.3%.

La otra comunidad isleña, Canarias figura en penúltimo lugar, con un aumento por ese tipo de viviendas de solo el 0,3 por ciento. Por provincias, Ávila es la que anota el mayor aumento, con un 11,4%. Por detrás figuran Álava, Burgos y Cuenca, las tras con algo más del 10%. El resto están por debajo de esas cifras de dos dígitos.

Las peores datos de este estudio son para Gerona y Sevilla, con -1,1%. Tarragona y Baleares tiene también números rojos en su casillero, con -1 y -0,3%, respectivamente.