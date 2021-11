Críticas al Gobierno por su “falta de compromiso” con el sector primario

Santiago. Los gobiernos de Galicia y Castilla y León critican la "falta de compromiso" del Ejecutivo central "con el sector primario en general y con los ganaderos en particular", debido a su "escasa contundencia" para frenar la venta a pérdidas en este ámbito.

En ello coincidieron el conselleiro do Medio Rural, José González, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural castellanoleonés, Jesús Julio Carnero, en una reunión de trabajo celebrada en Valladolid para analizar la situación del sector.

A raíz de este encuentro, la Xunta emitió un comunicado en el que lamenta que el Ejecutivo estatal no actúe “con contundencia para defender los intereses” de agricultores y ganaderos en un momento “en el que preocupa el incremento constante de los costes de producción”. En concreto, ambos responsables autonómicos censuraron la aprobación en el Senado el pasado miércoles del proyecto de ley de la cadena alimentaria tras rechazar enmiendas para implementar una aplicación que acredite el “coste efectivo” de producción.

En este sentido, el conselleiro do Medio Rural dijo que poder tener herramientas informáticas que "ayuden a los ganaderos" a calcular estos gastos y a "detectar ineficiencias" se revela como una cuestión "fundamental". “Y a mí me alegra que Castilla León y Galicia estén pensando en todas estas cuestiones, como no podía ser de otra manera", añadió, puesto que ambas administraciones “apoyan al sector” y apuestan por “seguir avanzando en esta línea de colaboración y cooperación para poder intercambiar esa información”.

Así, sin esta aplicación que proponen ambos gobiernos autonómicos, la ley “se queda en papel mojado” –advierten– a la hora de poner freno a las prácticas de venta a pérdidas. Asimismo, ambas consejerías acordaron formalizar un grupo de trabajo para intercambiar los modelos de herramientas informáticas puestas en marcha por ambas comunidades, "avanzando así en la profesionalización del sector". En el caso gallego, la Xunta destaca iniciativas como la estrategia de dinamización del sector lácteo, que incorporó la aplicación 'Conta Láctea' , y un observatorio para "la mejora de las capacidades empresariales de los ganaderos" y a la regulación de la leche de pastoreo. e.p.