Críticas de la oposición gallega ante la llegada del Rey Juan Carlos

Santiago. EFE. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha tachado de "políticamente inaceptable" que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aplauda la visita del rey emérito Juan Carlos I a Galicia para asistir a una regata de vela en Sanxenxo (Pontevedra).

La líder del BNG ha recriminado las palabras de Rueda, que comentó en una entrevista radiofónica que la visita del emérito a Galicia situaba a "Galicia en el mapa", y que insiste en decir "que la llegada de un rey huido da prestigio" a la comunidad.

"Quiero decirle al señor Rueda que quien coloca Galicia en el mapa son los gallegos y las gallegas con su trabajo y con su honestidad, los gallegos y las gallegas que no tienen cuentas B en Suiza y que pagan religiosamente sus impuestos", ha reiterado Pontón. en alusión a las investigaciones sobre el emérito.

Además, la líder del Bloque ha considerado que la monarquía es una institución "obsoleta" e "impropia de una democracia avanzada en la que todos y deben ser iguales ante la ley".

Por ello, Pontón ha denunciado la "alianza" que existe, en su opinión, entre el PP y el PSOE para vetar cualquier tipo de investigación a la Casa Real, en particular sobre el emérito, "a pesar de todos los escándalos de los últimos tiempos".

Ha denunciado que las instituciones utilizan toda la maquinaria estatal para "blanquear" a la monarquía y usan a la Fiscalía para dar un "trato de favor" pese a que se investiguen "hechos que son muy graves", ha concluido la dirigente nacionalista. EFE

Lage (PSdeG), a Rueda: A Galicia “no la pusieron los Borbones” en el mapa. Santiago de Compostela, 18 may (EFE).- El secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, le ha dicho este miércoles al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que a “Galicia en el mapa no la pusieron los Borbones”, sino que está “desde antes” de esta dinastía y “seguirá después de que existan Borbones en España”. Lage ha salido así a criticar las declaraciones del nuevo jefe del gobierno gallego en una entrevista radiofónica donde valoró la visita prevista para este fin de semana del rey emérito a la localidad pontevedresa de Sanxenxo para asistir a una regata de vela, su primer paso por España desde que en agosto de 2020 fijase su residencia en Abu Dabi.

Según dijo Rueda en una entrevista radiofónica el martes, esta visita sirve como reclamo turístico y para poner a Galicia en el mapa, una expresión que el dirigente socialista ha censurado. “Me gustaría que el presidente de la Xunta no nos avergonzara a los gallegos con un desconocimiento importante de la historia”, ha sostenido Lage, que ha asegurado que “en el mapa Galicia ya está puesta hace cientos de años”, por lo que ha invitado al titular de la Xunta a repasar “algunas lecturas”, como las “Cantigas de Santa María” de Alfonso X el Sabio. “Lo que se puede producir en Sanxenxo será una situación de orden privado que tiene trascendencia pública”, ha comentado el secretario de Organización de los socialistas gallegos que, no obstante, le ha reprochado al rey emérito no haber ejercido la jefatura de Estado “con esa ejemplaridad que se le espera”. “A muchos españoles, desde luego, no es una situación que nos llene de orgullo y de satisfacción, más bien lo que nos genera es una sensación amarga, entre otras cosas”, ha añadido, para concluir que resulta “un poco preocupante” que la “mayor aportación” de Alfonso Rueda “en sus primeras horas como presidente” hayan sido estas declaraciones.