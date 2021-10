Críticas de la Xunta a Pontevedra por reabrir su zona ‘botellódromo’

No todo iba a ser Ence. El nuevo rifirrafe entre la Xunta y el Ayuntamiento de Pontevedra ha llegado tras la reapertura del botellódromo de la ciudad del Lérez: una medida que será efectiva a partir de este fin de semana y que el mando local no consultó con el Gobierno gallego al considerar que tiene la “autonomía suficiente” para aplicarla. Así lo avanzaba este miércoles la portavoz de la corporación municipal, Carme da Silva, y al Ejecutivo de Feijóo no le ha sentado nada bien. Su delegado territorial en la provincia, Luis López, dijo ayer que la decisión “no es responsable” porque la pandemia “no ha terminado”.

El popular, anteriormente alcalde de Rodeiro, evidenció que los botellones “generaron importantes focos de coronavirus” hace meses. “Si hay un brote de quién será la responsabilidad”, se cuestionó además, para después manifestar que la Xunta “no ha generado ningún problema” con su determinación de prohibir la bebida en la vía pública.

Ello lo hizo en contestación a las palabras vertidas la jornada anterior por la nacionalista, quien recordó que consumir alcohol en este espacio estaba permitido desde 2008, algo que sirvió para erradicar la polémica actividad en las zonas residenciales y comerciales de la Boa Vila. En este sentido, añadió que el coronavirus primero y la Lei de Saúde Pública después, al prohibir el consumo de alcohol en espacios públicos, “volvieron a generar un problema que en Pontevedra estaba resuelto desde hace años”.

“NO Retorcer la ley”. Por su parte, López exigió este jueves al Concello de Pontevedra no mirar “para otro lado” y que “haga frente” a los conflictos de convivencia que generan estas reuniones.

“No se puede retorcer la ley para permitirlos”, subrayó el delegado de la Xunta, en referencia a que la urbe del Lérez autorizará de nuevo los botellones en el Recinto Ferial: un espacio catalogado como dotacional en su plan urbanístico que quedaría fuera de los lugares prohibidos por la Lei de Saúde Pública.

El marco normativo, según López, “está ahí” y reiteró que “más allá de interpretaciones técnicas” otras comunidades del país también han regulado dicha cuestión y lo que deben hacer los ayuntamientos es “velar porque se cumpla”.

EL MONTE DO GOZO COMO REFERENCIA. Antes de las críticas del Gobierno gallego, Carme da Silva había resaltado que la corporación local, que en estos momentos vive otro pulso más grande con el Ejecutivo autonómico por la localización de Ence en Lourizán, había tomado como referencia el Monte do Gozo para volver a reabrir el botellódromo. En esta línea, la portavoz nacionalista recordó que este verano se realizaron allí actividades de la Xunta en las cuales se bebía alcohol sin llegar a incumplir la Lei de Saúde Pública que aprobaron.