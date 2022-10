CSIF sobre la denuncia a la USC: “Está sacando a la luz irregularidades”

Santigo. El CSIF (Central Sindical Independiente de Funcionarios) acusa nuevamente a la Universidade de Santiago de Compostela de irregularidades y de faltar a la verdad en la asignación de plazas. La semana pasada, denunciaba que los responsables de la USC “intentan crear plazas de profesorado en áreas que no lo necesitan solo para incorporar personal docente a dedo”, más concretamente en razón de una investigadora para el departamento de Química Orgánica que no tiene contrato con compromiso de estabilización y “cuyo currículum ha sido denunciado ante la Xunta y el Ministerio de Ciencia”.

Por su parte, desde la Vicerrectoría de la USC insisten en que se trata de una plaza docente solicitada por el propio departamento de Química Orgánica, particulamente p ara el de Química Farmacéutica en el que recientemente se jubiló un docente y hay otras previstas para los próximos años. Exponen que en ningún momento ellos pueden cambiar los criterios por los cuales un docente puede acceder a este tipo de plazas de Titular Universitario de estabilización de un 15%, un porcentaje que, añaden, también viene impuesto desde el Gobierno Central.

“A lei de orzamentos do Estado fixa a tasa de reposición e establece algunhas condicións”, explicó el Vicerrector Ernesto González, y uno de ellos es la estabilización de personal investigador procedente de Ramon y Cajal, pero también de “axudas europeas do ERC (European Research Council), investigadores procedentes do programa Marie Curie, Juan de la Cierva, do programa postdoutoral da Xunta de Galica... e así sucesivamente”- “Todas aquelas persoas que estean acreditadas para a figura de profesorado que se trate e que teñan o certificdo I3 obtido dentro do marco destes programas poden concorrer”.

Ante las explicaciones trasladadas desde Vicerrectoría, que insiste en que todas las plazas pasan por los órganos pertinentes antes de su aprobación, el CSIF vuelve a argumentar que esta denuncia sobre “la creación por parte de la USC de una Plaza de Titular de Química Orgánica está sacando a la luz numerosas irregularidades”. En este aspecto, si bien coinciden en que se trata de una plaza solicitada por el propio departamento, exponen que esto fue “antes de conocer las supuestas irregularidades del CV de la investigadora que la origina”.

También recoge el comunicado que la solicitud inicial fue a finales de 2021, y que el CSIF votó a favor en la mesa sindical pero que, a pesar de concederse, no llegó a salir a concurso “porque después se dijo que el contrato Ramón y Cajal finalizaba en 2023”. “Sin embargo, el 21 de septiembre, con la excusa de que había habido más jubilaciones de las esperadas” se presenta “otra” plaza más, y el sindicato vota en contra “porque no cumple los requisitos exigidos de estabilización.”

Del mismo modo, insisten que “en cuanto a que no hay cambios de criterios, tal y como exponen desde Vicerrectoría, en la pasada mesa sindical del 21 de septiembre “Seoane reconoció ufano que había habido cambios, incorporando como un compromiso el reconocimiento del I2C”.

Finalmente, el CSIF niega que “esta segunda plaza de TU de Química Orgánica” obtuviese un informe favorable en la Mesa”, que nunca se llegó a producir. E.N.