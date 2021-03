Cuarto día de bloqueo en As Pontes: “Tienen dinero, pero nosotros orgullo”

La localidad coruñesa de As Pontes no se da por vencida y está dispuesta a dar la batalla el tiempo que sea necesario en defensa del empleo y de un futuro para la comarca.

En este empeño, el colectivo de transportistas mantuvo por cuarto día consecutivo el bloqueo al acceso de la central de Endesa en demanda de una transición energética justa y afirma que los titulares de la empresa “tienen dinero, pero nosotros orgullo”.

Además, no están solos, pues empresarios, políticos y ciudadanos a título particular se sumaron a la protesta, tal y como confirmó ayer el representante de los camioneros, Manuel Bouza. Por otra lado, el despliegue policial en la zona fue en aumento.

El presidente de la Asociación de Transportistas de Carbón de As Pontes (ATCAP) aseguró que están “cansados de correr, de cortar todo; Endesa cada vez nos mintió más, que hable clarito”. Así, reclamó que se les “deje de mentir” y acusó a la compañía de propiciar “noticias falsas” sobre el futuro del complejo industrial.

Reclamó que no “arruinen” al pueblo y afeó su posible intención de cesar la actividad en sus grupos productivos: “Que los cierren; entran 40, los camioneros son 150 y no miraron por ellos”. Bouza exhortó a Xunta y Gobierno a que se impliquen en la resolución del conflicto, desencadenado ante el anuncio de cierre de la térmica.

Los transportistas habían modernizado sus vehículos en los meses anteriores, afrontando inversiones elevadas, y piden ayudas, pero remarcan que ya hay “camiones embargados”. Sobre el posible desembarco de empresas vinculadas a la cadena industrial del hidrógeno, replicó que les “suena a humo”.

Bouza sostuvo que Endesa les está desafiando y preguntó “quién tiene más derechos, un italiano”, en alusión al grupo Enel, titular de Endesa, “o un pobre profesional de As Pontes”. Finalmente, lamentó que no recibiesen ninguna respuesta desde el inicio de sus medidas de presión. "Llevamos trabajando 40 años para que la central produjera dinero, en 20 meses no nos han dado nada", remachó.

Así reprochó que haya “mucha” presencia policial y advirtió de un posible aumento de la tensión en la zona. “La gente ve que no tiene futuro”, subrayó, para valorar “el apoyo del Ayuntamiento” como único respaldo político.

Sobre el colectivo, incidió en que son “los primeros perjudicados” y puntualizó que la Xunta y el Ejecutivo central deben promover un encuentro para abordar lo que va a pasar para plantilla principal, sector auxiliar y camioneros.

De este modo, según recoge Europa Press, Bouza insta a los directivos de Endesa “a sentarse en una mesa a negociar” con los trabajadores en lugar de mandarles a la Guardia Civil a las protestas.

“La situación quien la tiene que arreglar es Endesa, sentarnos a todos, hablar y ver lo que se va hacer ya de una vez, que no nos sigan engañando, ya que por ahí van los tiros”.